【「片田舎のおっさん、剣聖になる」8巻】 12月25日 発売 価格：792円

秋田書店は、マンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる」の8巻を12月25日に発売する。価格は792円。

本作は佐賀崎しげる氏の小説を原作とした剣客無双ファンタジー。累計900万部を突破しており、2026年7月よりTVアニメ第2期が放送される予定となっている。

8巻ではレベリス王国と隣国スフェンドヤードバニアの「交友祭」が始まろうとするなか、教会騎士団の副団長となったかつての弟子・ロゼがベリルの前に現れる。

また表紙には剣を構え、腹筋を覗かせたスレナ・リサンデラの姿が描かれている。

【「片田舎のおっさん、剣聖になる」8巻あらすじ】「ほんとに ベリル先生だ～！」

レベリス王国と隣国スフェンドヤードバニアの「交友祭」が今年も始まろうとしていた。

教会騎士団がレベリス王国に到着し、かつての弟子ロゼが副団長として現れ、ベリルとの再会を果たすが……!?

