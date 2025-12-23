育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「11月生まれベビーの名付けトレンド」を発表しました。今回は「女の子の名前」ランキングを紹介します。

調査は2025年10月1日から同月25日、同社のサービスを利用した「2025年11月生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は6864人（男の子3510人、女の子3354人）です。

「日本らしい情緒」の名前がトレンド

「女の子の名前」ランキングは、1位が「陽葵（ひまり）」、2位が「結月（ゆづき）」、3位が「彩葉（いろは）」でした。

11月は「楓」を使った名前「メープルネーム」が人気だったとのことです。6位「楓（かえで）」、7位「楓花（ふうか）」、33位「楓乃（かの）」、同率51位「楓菜（ふうな）」「楓華（ふうか）」、同率78位「楓香（ふうか）」「楓佳（ふうか）」といった計7つの「メープルネーム」が100位以内にランクインしました。

また、古風で日本的な響きや漢字を持つ名前「レトロネーム」も上位にランクインしたとのこと。2位「結月」、3位「彩葉」、6位「楓」、同率7位「楓花」「紬（つむぎ）」、同率9位「美月（みづき）」「葵（あおい）」、同率11位「柚葉（ゆずは）」「琴葉（ことは）」、14位「栞（しおり）」など、15位以内にランクインした名前のうち10個がレトロネームとなりました。

同社は「自然や季節を感じさせる漢字を用いた名前が多く、落ち着きや日本らしい情緒を大切にした名付けが、2025年11月の大きなトレンドとなっていることがうかがえます」とコメントしています。