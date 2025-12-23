【写真クイズ】この食材の名前は？　魔除けにも使われていました

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

■カレーでもお馴染み

正解：フェンネル

難易度：★★★★★

塊茎も葉も使えます

フェンネルはセリ科の多年草で、独特の甘い香りと爽やかな風味をもつ植物です。日本では「ウイキョウ」とも呼ばれ、古代から薬草や食材として活用されてきました。

原産は地中海沿岸とされ、古代エジプトやローマ時代にはすでに栽培されていた記録があります。

ローマ人はフェンネルを強壮作用のある植物と考え、兵士が食べることで力を得られると信じていたといわれています。またギリシャ神話では、プロメテウスが人間に火を与える際にフェンネルの茎を使ったという逸話も残されています。

中世ヨーロッパでは魔除けとして家の入口に吊るされることもあり、食材としてだけでなく信仰や民間伝承に結びついていたことがわかります。

旬の時期は冬から春にかけてで、とくに12月から2月頃が美味しいとされています。これは寒さにさらされることで甘みが増し、生食にも適した状態になるためです。

ヨーロッパでは冬の食卓に欠かせない野菜のひとつで、オレンジと合わせたサラダは定番の組み合わせです。

白くふくらんだ塊茎はシャキシャキとした食感で、サラダやピクルスにすると爽やかな甘みが引き立ちます。加熱するとさらに甘みが増します。

葉は魚料理に添えると香りが広がり、臭み消しにも役立ちます。とくに白身魚との相性がよく、ヨーロッパの食卓では、鯛やサーモンなどの魚料理に合わせるのが定番で、フェンネルの香りが旨みを際立たせます。

イタリアでは「フィノッキオ」と呼ばれ、肉料理や魚料理の付け合わせとして広く使われています。そしてシチリアには、イワシと野生フェンネルを組み合わせ、松の実やレーズンを加えて仕上げる「パスタ・コン・レ・サルデ」という郷土料理があります。

種子は「フェンネルシード」と呼ばれ、スパイスとしてパンやカレー、ハーブティーに使われます。インドでは食後にフェンネルシードを噛む習慣があり、消化を助けると信じられています。

美味しいフェンネルの見分け方

フェンネルを選ぶ際には、塊茎がしっかり締まっているかどうかを見るのがポイントです。丸みがあり、表面にハリとツヤがあるものは新鮮で、甘みも強い傾向があります。

乾燥してしなびていたり、黄ばみが出ているものは鮮度が落ちています。

また、葉の鮮やかさを確かめることも大切です。みずみずしく緑が濃いものは香りが豊かで、魚料理やサラダの風味を引き立てます。黒ずんでいたり、しおれている葉は避けたほうがよいでしょう。

ずっしりとした重さのある株は水分を保ち、火を通したときに柔らかさと甘みが際立ちます。

フェンネルの注目栄養素

フェンネルの特徴的な香りは、主成分であるアネトールやフェンコンといった精油成分によるものです。これらは胃腸の働きを整え、食後の消化を助ける作用があると古くから知られてきました。

前述のとおり、インドでは食後にフェンネルシードを噛むことで口臭を防ぐと同時に消化を促すと信じられています。ヨーロッパでもハーブティーとして親しまれ、食べすぎたときにフェンネルをかじると胃が軽くなるといわれるほどです。

また、フェンネルの塊茎にはビタミンCが豊富で、抗酸化作用や免疫力の維持に役立ちます。

体内の余分な水分を排出してむくみを和らげる働きをもつカリウムも含まれています。

