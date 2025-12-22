フランス1部モナコは22日、日本代表MF南野拓実（30）について、前十字じん帯断裂と診断されたと報告した。全治は明らかにしなかったものの、来年6月開幕するW杯北中米大会への出場は極めて厳しい状況となった。

クラブ公式サイトで「オセールで行われたフランスカップ・ラウンド32の試合中、MF南野拓実が左膝を負傷しました。検査の結果、前十字靭帯断裂と判明しました」と伝えた。全治は明らかにしなかった。

南野は21日にアウェーで行われたオセールとのフランス・カップ1回戦で左膝を負傷。前半36分に担架で運び出された。

地元メディア「ウェスト・フランス」によるとモナコのポコニョーリ監督は「深刻でないことを願っているが、最初の検査結果は良くなかった」と語ったという。

南野は今季リーグ戦で15試合に出場して3得点2アシスト。欧州チャンピオンズリーグでは5試合で1得点1アシストを記録している。この日が公式戦21試合目の出場で年内最終戦だった。

個人差はあるものの、前十字靱帯断裂の重傷の場合、復帰まで10カ月前後を要する場合が多く、来年6月のW杯出場は絶望的となった。

南野は18年の森保ジャパン発足以来、主軸としてチームを支え、最多出場、最多得点の70試合26得点記録している。