豪はなぜ手放す？ 戦闘ヘリ「タイガー」

2025年12月3日、オーストラリアの公共メディアABCは、オーストラリア政府が、同国陸軍からの退役を予定しているタイガーARH戦闘ヘリコプターのウクライナへの供与を検討していると報じました。

【見た目は超絶カッコイイのに…！】オーストラリア陸軍が運用するタイガーARHを写真で（画像）

タイガー（ティーガー）は、1980年代から90年代にかけてフランスとドイツ（計画開始当時は西ドイツ）が共同開発した戦闘ヘリコプターです。ちなみに、エアバス・ヘリコプターズの前身である「ユーロコプター」は、タイガーの共同開発をきっかけに誕生しています。

陸上自衛隊の運用しているAH-64Dなどと同様、敵に発見されにくい細長い形状の胴体に2名が縦列で搭乗するヘリコプターですが、AH-64などと異なり、コックピットの前席に操縦士、後席に射撃手が搭乗する配置となっているのがタイガーの特徴です。

このタイガーは、一つの基本設計から対戦車戦闘型の「HAD」、空対空戦闘/近接航空支援型の「HAP」、多用途攻撃型の「UHT」、オーストラリア陸軍が導入した「ARH」という4タイプの派生型が開発されています。タイガーARHは、HAPをベースにエンジンを強化し、オーストラリア陸軍の要求に合わせて、AH-64Dなどと同じアメリカ製の「ヘルファイア」対戦車ミサイルの運用能力などが追加されています。

オーストラリア陸軍は2004（平成16）年から22機を導入して、2025年12月現在も運用を続けています。しかし、オーストラリア陸軍は後継機としてAH-64E「ガーディアン」戦闘ヘリコプターの導入を開始しており、タイガーARHは2020年代の全機退役が予定されています。陸上自衛隊にAH-64Dの初号機が納入されたのは2006（平成18）年のことですから、AH-64Dと大して変わらない運用期間であるにもかかわらず、タイガーARHは退役を開始することとなります。

運用開始からわずか20年強でタイガーARHの更新を決めた理由として、オーストラリア軍は、同機と指揮統制支援システムとの統合が上手くいかなかったことや、維持費の高騰を挙げています。

タイガーARHは、オーストラリア陸軍が過去に運用していたヘリコプターに比べて複雑で、オーストラリア陸軍は維持整備に苦しんだと言われています。幸いにして墜落事故などはなかったものの、安全確保のため二度にわたって飛行停止措置を受けており、オーストラリア陸軍が求めていた70％台の稼働率は達成されていません。

痛恨の「洋上運用能力欠如」 後継機では解決済み？

オーストラリア海軍は、改修を加えればF-35B戦闘機を運用できるキャンベラ級強襲揚陸艦を運用していますが、同国海空軍にはF-35Bを導入する計画は無く、洋上での攻撃能力は搭載する戦闘ヘリコプターに依存しています。オーストラリア海軍は2019（令和元）年5月にシンガポールで開催された海洋防衛・セキュリティの総合イベント「IMDEX2019」に、タイガーARHを搭載した「キャンベラ」を参加させており、その途上で同機の洋上運用試験を行っています。



タイガーARHの後継機としてオーストラリア陸軍が導入を決定したAH-64E（画像：オーストラリア陸軍）。



しかし、筆者（竹内 修：軍事ジャーナリスト）が話を聞いたオーストラリア海軍の方によれば、もともと艦上運用を想定していないタイガーARHの洋上運用は困難を極めたとのこと。

後継機のAH-64Eも艦上運用を想定して開発されたわけではないのですが、AH-64DのAN/APG-7レーダーには無かった、洋上目標を捜索・追尾する「マリタイムモード」が追加されたことで、洋上飛行時のナビゲーションや敵の小型艦艇などに対する対処能力が強化されています。AH-64EによるタイガーARHの更新は、キャンベラ級の航空攻撃能力を強化したいオーストラリア海軍にとって福音となったでしょう。

タイガーはオーストラリアのほか、共同開発国のフランスとドイツ、スペインの4か国に採用されています。フランスとスペインは当面ティーガーの運用を続ける予定で、2022年に近代化改修契約を締結していますが、ドイツは2032年までに全機を退役させて、エアバス・ヘリコプターズが開発した武装キット「H Force」の搭載が可能な汎用ヘリコプターH145Mで更新する計画を進めています。

採用された4か国のうち2か国での退役が予定されており、黄昏を迎えた感すらあるタイガーですが、ウクライナに供与されれば評価が変わる可能性もあります。

というのも、1950年代に開発されたM113装甲車や、1960年代に開発されたゲパルト対空自走砲など、もはや開発国や導入国ではあまり役に立たないと判断されてウクライナに供与された防衛装備品の中には、目覚ましい活躍を見せたものがあるからです。

ただこれは、ロシアに比べれば兵力で劣るウクライナが、知恵を振り絞って、役に立たないと見做されて供与された防衛装備品の使い方を見出したがゆえのことなのです。

オーストラリアのウクライナへのタイガー供与は未だ正式決定していませんが、仮に供与が実現した場合、ウクライナが適切な使い方を見出すことで評価が急上昇……ということもあるのかもしれません。