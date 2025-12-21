この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が究極の選択を否定!『インデックス投資の大切な前提について!シミュレーションにおいてなぜ株価は右肩上がりになるのか紹介します【質問コーナー】』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、『インデックス投資の大切な前提について!シミュレーションにおいてなぜ株価は右肩上がりになるのか紹介します【質問コーナー】』と題した動画を公開した。インデックス投資のシミュレーションが前提とする「株価は長期的に上がる」という考え方の根拠と、投資で成果を上げるために本質的に重要な要素が語られている。



鳥海氏はまず、シミュレーションが株価の右肩上がりを前提とする理由を3点挙げた。過去にずっと上がってきた歴史的実績、株価上昇によって困る人はいないという社会的側面、資本主義経済の構造である。この前提を受け入れられない場合は、そもそもインデックス投資を選択すべきではないと明言した。同時に、シミュレーションは未来を正確に予測する道具ではなく、大まかな方向性を示して「今何をすべきか」を判断するためのものだと位置付けている。



続いて、多くの初心者が悩む投資信託の銘柄選択について言及した。米国株に集中投資する商品と全世界に分散投資する商品は、構成の過半が同じ米国株であるため最終的に似た結果となる。鳥海氏は、銘柄選択を「究極の選択」として悩むことは優先度が低く、どうでもいいことに時間をかけて前に進めない姿勢こそが成果を妨げると指摘した。



鳥海氏が強調したのは、投資で成果を出すために本当に重要なのは「毎月いくら投資するのか」「何年続けられるのか」という根本的な問いである。収入を上げる方法、支出を減らす方法、投資資金を増やす戦略こそが、銘柄選択よりも遥かに大きな差を生む。細かな銘柄比較に固執するのは努力を要しない行為であり、資金形成の実務に取り組むことが成果に直結すると述べた。



動画ではほかに、通信会社と投資会社という全く異なる性格を持つ企業の違い、投資先を評価する際に「良い」の定義を明確にすることの重要性、退職金と確定拠出年金の受け取り方における複雑な税制と社会保険料の関係なども解説されている。鳥海氏は、税務上明らかに損する選択を避けつつも、最適解を追求しすぎず「大きく損しない形」で決断する合理性を説いた。



資産形成を志す者にとって、行動の優先順位を見極める視点が示されている。