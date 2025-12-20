〈生徒の娘と交際、1年後に結婚…25歳差夫婦が語る、それでも結婚を決めたワケ「僕の中では相当な覚悟がいる選択だった」「独身に魅力を感じていた」〉から続く

YouTubeちゃんねる『りこよしの旅行と日常』で活動する、よしきさん（50）とりこさん（25）の「りこよし」夫婦。25歳という年の差がありながらも、その仲睦まじい様子と、よしきさんの年齢を感じさせない若々しいルックスで注目を集めている。

【衝撃画像】「年齢を聞いて超ビックリ」「顔がイケメンすぎる」夫50歳、妻25歳のラブラブすぎる2ショットを見る

そんなふたりに、年齢差を感じる瞬間、よしきさんの“若見え”の秘訣などについて、りこさんが考える恋愛対象に入る年上男性の絶対条件などについて、話を聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



りこさんとよしきさん

◆◆◆

ふたりが年齢差を感じる瞬間は

――結婚するにあたって、25歳という年齢差は不安になりませんでしたか？

りこ 私はまったくなかったです。よく言われる「年上だから先に亡くなってしまう問題」や「介護問題」とか、そういう先のことはあまり考えられないタイプなので。そのときになったらどうにかなるかな、と。

よしき 僕は、自分のことはいいんですけど、彼女がノリだけで結婚を決めようとしているなら困るなと思って、現実はちゃんと伝えました。「俺の方が先に死ぬよ」とか、経済的な話とか。

――お付き合いしていたころは、年齢差からお互いに遠慮することなどは。

りこ それもまったくなかったです。彼はものすごく対等でいてくれるので、「年上だから言うことを聞け」みたいなことも一切ありません。そういう関係だから、私も変に意識して敬ったりせず、自然体でいられますね。

――ちなみにお二人は年の差のある方とのお付き合いは初めてだったんですか。

りこ 私は以前12歳上の方と付き合ったことはありました。

よしき 僕は17歳下の方がいました。けど20歳以上離れているのはお互いに初めてでしたね。

――日常生活の中で、ふと年の差を感じる瞬間はありますか？

りこ やっぱり体力的なところですね。私と同世代の男性に比べると眠くなるのが早かったり、えらく疲れているときはプラス10歳くらい老けて見えたり（笑）。そういう時は「おじいちゃんだね」って言います。

でも彼の言っていることが理解できないといったことはないですね。25歳下の私のテンションに合わせて、普通の大人だったらしないような会話をしてくれることにびっくりします。

昭和の歌謡曲とか、昔の話をされても、親が世代的にドンピシャで自分も聴いていたので、意外と話が合いますし。かえって同世代の子とはできない話ができるので楽しいです。

――価値観の違いでぶつかることは？

よしき それがあまりないんです。僕が結構、考え方が柔軟な方だというのもあるかもしれませんね。人の価値観を否定せずに、まずは受け入れるということを学んできたので。もちろん、夫婦だからイラッとすることはありますけどね。

――どんなときにイラッと。

よしき 彼女の「しっぱなし」ですね。引き出しが開けっ放し、服が脱ぎっぱなし、とにかくやりっぱなし。想像をはるかに超えたやりっぱなしなので、さすがに3日くらい放置されていたら注意します。でも、注意しても、さらに3日くらいそのままだったりしますからね（笑）。

父は「48歳の男と付き合ってるらしいぞ」と驚き、友達は「え……」と絶句

――YouTubeなどを通じて、世間から「年の差婚」として見られることにプレッシャーを感じることはありますか。

よしき ないですね。「年の差がなんや」みたいな感じです。「ああ、そういえば俺たちって年の差婚か」みたいな。

りこ 感覚的に25歳も離れてるなんて思わないんですけど、数字で見ると「四半世紀だもんね」って。私の姉がこの前出産したんですけど、その子が25歳になったときを想像したら、「え、私その子と結婚した感じか」って。改めてヤバいなと思いました（笑）。

――結婚したことについて、家族や友人はどんな反応を。

りこ 母はもともと彼を知っていたので大歓迎でした。父に報告したときは、表向きは冷静でしたけど、あとから兄弟に「48歳の男と付き合ってるらしいぞ」と驚いていたと聞きました（笑）。友達は、絶句してましたね。「え……」って黙り込んじゃって。でも、最後は「まあ、りこっぽいよね」と応援してくれています。

よしき 僕の両親は、ウェルカムなので全く問題なかったです。むしろ、孫ができたみたいに喜んで「りこちゃん、りこちゃん」って呼んでます。友だちからは「やってしまったな」とか言われましたけどね（笑）。

――YouTubeのコメントやSNSで心無い言葉を投げかけられますか？

よしき 毎日のようにアンチは来ますね。「娘みたいなのと結婚してキモい」とか「すぐに捨てられるぞ」とか。

りこ 「もうちょっとしたら寝たきりになるぞ」とか「この男は、りこさんの先のことを考えてない」なんてのも来ますね。

よしき あと、「旦那が死んだ後はどうするんだ」とかね。でも、なんで僕がいなくなったらりこがひとりで苦労するっていう前提なんだろうって思います。それは誰にでも、どんな夫婦にもありえることだし、彼女がビジネスでうまくいけば困らない。むしろ、僕がいなくなってから、彼女の第2の人生もあると思っているんですよね。

――そういった声にメンタルがやられませんか。

よしき 「結婚する」って決めたときから、そういう声が来るだろうなと思ってましたし、YouTubeを始めたときも「言われるだろうな」と。だから、そんなにアンチに対してメンタルを落とされることはないですね。

――どんな瞬間に「この人と結婚してよかったな」と感じますか。

よしき ふとした瞬間ですけど、一緒にいて良かったなって常に思ってます。感謝の言葉もいつも言ってますね。ずっと一緒にいても全然苦痛じゃないので、そこがすごくありがたいなと。

りこ 私は相手を“振り回す”タイプだと自覚していて。いままでの彼氏は、私に嫌われないようにしたり、依存するタイプが多かったんですけど、よしき君は違うことには「違う」ってちゃんと言ってくれるんです。私の思い通りにならない人ではあるんですけど、自分の悪いところを見直させてくれる。そういう話し合いができるときに、結婚してすごく良かったなって思いますね。

よしき 彼女には成長意欲があるんですよ。そこがないと、言っても変わらない。話し合いができるというのは僕が結婚するうえでの条件だったので、それができる女性だったのが良かったですね。お互いの価値観を理解し合えれば、イライラすることもなくなりますから。

“若見え”の秘訣は「自分がなりたい自分でいる」こと

――よしきさんに対して「見た目が若すぎる」といった声が多いですが、ご自身ではどう感じていますか？

よしき 単純にうれしいです。でも「自分がなりたい自分でいる」だけですね。お腹が出てきたらイヤなのでトレーニングするし。セルフイメージとしては、25歳くらいのつもりでいます。イタいかもしれないですけど（笑）。

りこ 自分が褒められるより嬉しいです。「もっと褒めて！」って思います。

――25歳差だけど、そう見られないことが多そうですよね。

りこ 友達とかにも言われますね。旦那の写真を見せた時に「え、30代前半に見えるんだけど本当に？」って。例えば街中を歩いていてもそこまで年の差に見られている感覚はないですね。

実際にYouTubeとかでも「本当に49歳ですか？ 若すぎる」とか「かっこいい。同世代の夫婦に見える」とか言われることもあって。

――よしきさん的には「ずっと若い見た目でいなければ」というプレッシャーはありますか。

よしき 全然ないです。

――とはいえ、年齢を重ねるうえで避けられない悩みもあるかと。男性だったら、髪の毛の問題とか。

よしき それはめっちゃ気にしています。だいぶ悩んでいますね。おでこも広いですし、すでにM字になってきているので、AGA治療も考えています。

りこ 私は、本人が気になるならAGA治療すればいいし、気にならないならそのままでいいと思っています。カツラをかぶってもいいし。本人がやりたいようにすればいいかなって。

よしき あとはお腹の肉とかも。やっぱり年齢的に気になる部分はたくさんあります。昔だったら太らない食生活でもいまだとぶくぶく太りますから。それに落ちにくい。

若く見られたいというわけではなくて、自分の中で納得がいく容姿でいたいですね。

りこ 痩せすぎても顔がこけて老けて見えるので、その辺はバランスが大事かなって思います。

――りこさんから見て、よしきさんが年を重ねていくことにどう思いますか。

りこ やっぱり清潔感だけはあったほうがいいかなと思います。顔がどうとかではなくて、清潔感さえあればどうにでもなると思うんです。それなのに努力もせずに「ありのままの俺を受け入れろ」みたいなことを言うのは違うかなって。

よしき君がおじさんに見えなかったのって清潔感が大きかったと思うんです。無臭だったし、肌も綺麗だったし、着ている洋服も適度におしゃれな感じで。

よしき そこはこれからも気をつけていきたいですね。

「おじさんの希望の星」みたいなものを作っていきたい

――今後もお二人でSNS活動を続けていく予定ですか。

よしき SNSの他にも夫婦でなにかビジネスをしたいなと思っています。講座をするとか。YouTubeに関しては、一応「銀の盾」をもらいたいなという目標があります。

りこ あと個人的には、よしき君みたいに、年齢を重ねてもおしゃれで清潔感のある男性を増やすための発信を、SNSでやっていけたらなと思っています。「おじさんの希望の星」みたいなものを作っていきたいですね。

（平田 裕介）