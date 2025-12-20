¾®ÀôÈ¬±À¤Î¡ÈºÆÏÃ¡É¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¹½À®¡¡¡È²øÃÌ¡É¤òÄ«¥É¥é¤Ç°·¤¦°Õ¿Þ¤ò¹Í¤¨¤ë
¡Ö²øÃÌ¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
髙石あかりは「あえて」練習していない？　神は細部に宿る『ばけばけ』「怪談」撮影裏
¡¡Ä«¥É¥é¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï¤½¤¦Ç°¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö²øÃÌ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤½¤ÎºÊ¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¼ç¿Í¸øÉ×ÉØ¤¬¶¸¸À²ó¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤Þ¤ó¤¬ÆüËÜÀÎÏÃ¡ÙÅª¤ËËè½µ¡¢5²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²øÃÌ¤ò°ìºî¤º¤ÄÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡²øÃÌ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤ò¼ý½¸¤·¸¦µæ¤·¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿É×ÉØ¤Ë²øÃÌ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£Âè12½µ¡Ö¥«¥¤¥À¥ó¡¢¥Í¥¬¥¤¥Þ¥¹¡£¡×¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤«¤é²øÃÌ¤òÊ¹¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤³¤ì¤¬Èà¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ëÂÚºßµ¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¥Ôー¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï´õË¾¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤ë¥È¥¤ä¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÀäË¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÂÚºßµ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¥È¥¤¿¤Á¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¯¡£
¡¡¾®ÀôÈ¬±À¤ÏºÊ¡¦¥»¥Ä¤«¤é¸ýÅÁ¤Ç²øÃÌ¤ò¼ý½¸¤·¤Æ½ñ¤»Ä¤·¤¿¡£¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¥»¥Ä¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤Î±Ñ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡ØTHE GHOST WRITER's WIFE¡Ù¤Î¥´ー¥¹¥È¥é¥¤¥¿ー¤Ï¥È¥¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤¬²øÃÌ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¶âÇû¤ê¡£¶âÇû¤ê¤ËÁø¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤ª»û¤Ë¤ªã±¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤³¤Ç½»¿¦¡Ê°ËÉð²íÅá¡Ë¤ËÂçÍº»û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²øÃÌ¡Ø¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡Ù¤òÊ¹¤¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²øÃÌ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢²øÃÌ¹¥¤¤Ê¥È¥¤ÏÂç³èÌö¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²øÃÌ¤ÎËÜ¤«¤éÏ¯ÆÉ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢Ï¯ÆÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ç¡×ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¦¡£Ì±Â¯³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤é¤·¤¤¡Ö¸ýÅÁ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¸ýÅÁ¤È¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£ÀÎ¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ÏÊ¸»ú¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¡¢²»¤ÇÅÁ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ê¤É¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²¹ÅÙ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Àâ·ÐÀá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¸ýÅÁÊ¸³Ø¤Î°ìÎã¤Ç¡Ø¤·¤ó¤È¤¯´Ý¡Ù¤ä¡Ø¾®·ªÈ½´±¡Ù¡Ø»³Ü¥ÂçÉ×¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿Í¤«¤é¿Í¤ØÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£¡Ø¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡Ù¤âÅçº¬¤Ë¤â¤¢¤ì¤ÐµþÅÔ¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡À©ºî¿Ø¤Ï髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ë¡¢ÏÃ·Ý¤Î¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¹ª¤µ¤Ïµá¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢髙ÀÐ¤â·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¥×¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÁÇ¿Í¤Î±éµ»¤ÏµÕ¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥ー¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¡¢ÌÀÚò¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åçº¬¤ËÅÁ¤ï¤ë»Ò¼é±´¤âÁÇÅ¨¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¬¤Þ¤º¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØÄ»¼è¤ÎÉÛÃÄ¡Ù¡£¤Þ¤µ¤Ë¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¥È¥¤Ë¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡·»Äï¤¬´¨¤¤Åß¤Ë¿È¤°¤ë¤ß¤ò¤Ï¤¬¤µ¤ì¤ÆÅà»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Èá¤·¤¤¤ªÏÃ¡£ÆüËÜ¸ì¤Ï´°Á´¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥¤Î¸ì¤ê¤«¤é¤¤¤«¤ËÈá¤·¤¤ÏÃ¤«´¶¤¸¤È¤ë¡£¤à¤·¤í¥Ø¥Ö¥ó¤Î²ò¼á¤Ï¡¢·»Äï¤¬»à¤Ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤Î±ï¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¡¢»à¤Ø¤ÎÆ»¹Ô¤¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤ÎÇ°¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¡£¤À¤¬¤³¤Î¡ØÄ»¼è¤ÎÉÛÃÄ¡Ù¡£¥È¥¤Î¸µ¡¦É×¤«¤éÊ¹¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤â¥Ø¥Ö¥ó¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯í´í°¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥È¥¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ø»Ò¼Î¤Æ¤ÎÏÃ¡Ù¤ò¸ì¤ë¡£¤³¤ÎÏÃ¤â¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¡¢ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦ÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£³µÍ×¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Êë¤é¤·¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤¬»à¤ó¤À»Ò¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥¾¥Ã¤È¤¹¤ëÏÃ¡£¤³¤ì¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¡ØÌ´½½Ìë¡Ù¤ÎÂè»°Ìë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅÁÀâ¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅÁÀâ¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£Ìë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬È¬±À¤ÎÃø½ñ¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤Î¡ÖÆüËÜ³¤¤Ë±è¤Ã¤Æ¡×¤Î¾Ï¤Ë¤¢¤ë¡£È¬±À¤¬ÇìæÍ¤Î¹ñ¤òÎ¹¤·¤¿µÏ¿¤Ç¡¢½É¤Î½÷Ãæ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÂÎ¡Ê¤Æ¤¤¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²òÀâ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥»¥Ä¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀâ¤¬¤¢¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£µÏ¿¤òÂ¿¾¯¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ØÄ»¼è¤ÎÉÛÃÄ¡Ù¤ÏÏ¢¤ì¡Ê¥»¥Ä¤Î¤³¤È¡Ë¤ÈÉÍÂ¼¤È¤¤¤¦Â¼¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ»¼è¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤¿Î¹´Û¤Î½÷Ãæ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈÕ¡¢½÷Ãæ¤â¸ò¤¨¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤¬»×¤¤½Ð¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø»Ò¼Î¤Æ¤ÎÏÃ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬±À¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¡¢Î¹¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÃÏ¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤äÀÎÏÃ¤òÊ¹¤½ñ¤¤·¡¢¾¯¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÊ¸³ØºîÉÊ¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÖºÆÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ø¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡Ù¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å½¦¤ï¤ì¤¿ÀÖ»Ò¤Ï¸µµ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸åÆüÃÌ¤¬¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ïー¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¶Ê¸¡Ê¸À¤¤ÅÁ¤¨¡©¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ØÊì¤Î°¦¤Ï»à¤è¤ê¤â¶¯¤·¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Ïー¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ê¢¨¡Ë
¡¡¡ÖºÆÏÃ¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸µ¤ÎÏÃ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ê¹¤¤¤¿¿Í¤Î´¶À¤Ç¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºòº£¡¢²¿¤«¤È¥É¥é¥Þ¤¬»Ë¼Â¤É¤ª¤ê¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÀ§Èó¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖºÆÏÃ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸³Ø¤ò¶Ë¤á¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
