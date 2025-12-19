日本代表2026年スケジュールが発表 W杯壮行試合の開催＆9〜10月は4連戦の新フォーマットに
W杯という“大一番”を迎える日本代表の2026年が、いよいよ動き出す。
日本サッカー協会（JFA）は19日、サッカー日本代表各カテゴリーの2026年スケジュールを正式発表した。A代表は北中米で行われる『FIFAワールドカップ26』という大舞台を6月に控えるほか、ロス五輪世代の強化やアジアカップに臨むなでしこジャパンなど、各カテゴリーの日本代表にとって重要な1年となる。
ワールドカップ（W杯）で“最高の景色を”目指す日本代表（A代表）は、5月31日（日）に国立競技場で壮行試合となる『キリンチャレンジカップ2026』を実施することが決定。さらに、これまで9月・10月・11月と3カ月連続で行われていたインターナショナルマッチウィークが国際的に変更となることを受け、9月と10月の活動期間が統合。9月末から10月上旬にかけて4試合を戦うスケジュールとなっている。
日本代表各年代の主な2025年スケジュールは以下のとおり。
3月31日（木）：イングランド代表（ロンドン／ウェンブリー・スタジアム）
5月31日（日）：対戦相手調整中（東京／国立競技場）
6月15日（月）：オランダ代表（ダラス／ダラス・スタジアム）
6月21日（日）：チュニジア代表（モンテレイ／エスタディオ・モンテレイ）
6月26日（金）：欧州プレーオフB勝者（ダラス／ダラス・スタジアム）
9月24日（木）：対戦相手調整中（宮城／キューアンドエースタジアムみやぎ）
9月28日（月）：対戦相手調整中（広島／エディオンピースウイング広島）
10月1日（木）：対戦相手調整中（神奈川／横浜国際総合競技場）
10月5日（月）：対戦相手調整中（東京／国立競技場）
※日本時間
※開催地未定
1月7日（水）：シリア代表（ジェッダ）
1月10日（土）：UAE代表（ジェッダ）
1月14日（水）：カタール代表（ジェッダ）
※日本時間
※開催地未定
※開催地未定
（愛知・岐阜・静岡・大阪）
※開催地未定
※開催地未定
※開催地未定
※開催地未定
※開催地未定
※開催地未定
※開催地未定
（福島／Jヴィレッジ）
※開催地未定
※開催地未定
（広島）
※開催地未定
（サウジアラビア）
※開催地未定
※開催地未定
※開催地未定
※開催時期未定
3月4日（水）：チャイニーズ・タイペイ代表（パース）
3月7日（土）：インド代表（パース）
3月10日（火）：ベトナム代表（パース）
※開催地未定
6月6日（土）：対戦相手調整中（大阪／ヨドコウ桜スタジアム）
（愛知・岐阜・静岡・大阪）
※開催地未定
※開催地未定
日本サッカー協会（JFA）は19日、サッカー日本代表各カテゴリーの2026年スケジュールを正式発表した。A代表は北中米で行われる『FIFAワールドカップ26』という大舞台を6月に控えるほか、ロス五輪世代の強化やアジアカップに臨むなでしこジャパンなど、各カテゴリーの日本代表にとって重要な1年となる。
日本代表各年代の主な2025年スケジュールは以下のとおり。
■日本代表
▼FIFAインターナショナルウィンドウ：3/23〜31
3月31日（木）：イングランド代表（ロンドン／ウェンブリー・スタジアム）
▼キリンチャレンジカップ2026
5月31日（日）：対戦相手調整中（東京／国立競技場）
▼FIFAインターナショナルウィンドウ：6/1〜9
▼FIFAワールドカップ26：6/11〜7/19
6月15日（月）：オランダ代表（ダラス／ダラス・スタジアム）
6月21日（日）：チュニジア代表（モンテレイ／エスタディオ・モンテレイ）
6月26日（金）：欧州プレーオフB勝者（ダラス／ダラス・スタジアム）
▼キリンチャレンジカップ2026
9月24日（木）：対戦相手調整中（宮城／キューアンドエースタジアムみやぎ）
9月28日（月）：対戦相手調整中（広島／エディオンピースウイング広島）
10月1日（木）：対戦相手調整中（神奈川／横浜国際総合競技場）
10月5日（月）：対戦相手調整中（東京／国立競技場）
※日本時間
▼FIFAインターナショナルウィンドウ：11/9〜17
▼国内トレーニングキャンプ：12/26〜31
※開催地未定
■U−21日本代表
▼AFC U23アジアカップサウジアラビア2026：1/6〜24
1月7日（水）：シリア代表（ジェッダ）
1月10日（土）：UAE代表（ジェッダ）
1月14日（水）：カタール代表（ジェッダ）
※日本時間
▼海外遠征：3/23〜31
※開催地未定
▼海外遠征：6月
※開催地未定
▼第20回アジア競技大会：9〜10月
（愛知・岐阜・静岡・大阪）
▼海外遠征：11/9〜17
※開催地未定
■U−19日本代表
▼海外遠征：3/23〜31
※開催地未定
▼海外遠征：5〜6月
※開催地未定
▼海外遠征：6月
※開催地未定
▼AFC U20アジアカップ2027予選：8/31〜9/6
※開催地未定
▼海外遠征：11/9〜17
※開催地未定
▼国内活動：12月
※開催地未定
■U−18日本代表
▼第8回J-VILLAGE CUP U-18：3/13〜16
（福島／Jヴィレッジ）
▼海外遠征：10月
※開催地未定
▼国内活動：12月
※開催地未定
■U−17日本代表
▼HIFA平和祈念2026 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー：2/18〜23
（広島）
▼海外遠征：3月
※開催地未定
▼AFC U17アジアカップサウジアラビア2026：5/7〜24
（サウジアラビア）
▼海外遠征：7月
※開催地未定
▼国内活動：9月
※開催地未定
▼海外遠征：9〜10月
※開催地未定
▼FIFA U−17ワールドカップカタール2026：11〜12月
※開催時期未定
■日本女子代表（なでしこジャパン）
▼AFC女子アジアカップオーストラリア2026：3/1〜21
3月4日（水）：チャイニーズ・タイペイ代表（パース）
3月7日（土）：インド代表（パース）
3月10日（火）：ベトナム代表（パース）
▼海外遠征：4/7〜20
※開催地未定
▼国際親善試合
6月6日（土）：対戦相手調整中（大阪／ヨドコウ桜スタジアム）
▼第20回アジア競技大会：9〜10月
（愛知・岐阜・静岡・大阪）
▼海外遠征：10/5〜15
※開催地未定
▼FIFAインターナショナルウィンドウ：11/24〜12/5
※開催地未定