ユニバーサル・ハーバーデッキ（大阪市此花区桜島）で12月18日、ドローンショー「MONSTER HUNTER WILDS NIGHT CANVAS supported by Lenovo（モンスターハンターワイルズ・ナイトキャンバス・サポーテッド・バイ・レノボ）」が始まった。主催はドローンショー・ジャパン。

大阪府ナイトカルチャー発掘・創出補助事業の一環として開催する同ショーは、カプコンの人気ゲーム「モンスターハンターワイルズ」の世界観を、ドローンの軌跡と光で表現するもの。セクレト、リオレウス、ラギアクルス、アルシュベルドなどを、ドローン1000機で夜空に描いた。主催者によると、初日は2公演累計で約2000人が来場したという。

ドローンショーの開催時間は18時30分～、20時30分～（予定）の1日2回で、各公演約15分。観覧無料。12月21日まで。雨天や強風などの影響により、開始時間の変更や公演を中止する場合あり。

OSAKA光のルネサンスで「世界のミャクミャク展」　ミャクミャクバルーンも

 大阪・関西万博閉幕から2カ月　オフィシャルストアは今も盛況

 大阪で「アイドルマスター」シリーズ20周年記念合同ライブ　痛車も集結

