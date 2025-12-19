大阪で「モンスターハンターワイルズ」のドローンショー 夜空にモンスター描く
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ユニバーサル・ハーバーデッキ（大阪市此花区桜島）で12月18日、ドローンショー「MONSTER HUNTER WILDS NIGHT CANVAS supported by Lenovo（モンスターハンターワイルズ・ナイトキャンバス・サポーテッド・バイ・レノボ）」が始まった。主催はドローンショー・ジャパン。
大阪府ナイトカルチャー発掘・創出補助事業の一環として開催する同ショーは、カプコンの人気ゲーム「モンスターハンターワイルズ」の世界観を、ドローンの軌跡と光で表現するもの。セクレト、リオレウス、ラギアクルス、アルシュベルドなどを、ドローン1000機で夜空に描いた。主催者によると、初日は2公演累計で約2000人が来場したという。
ドローンショーの開催時間は18時30分～、20時30分～（予定）の1日2回で、各公演約15分。観覧無料。12月21日まで。雨天や強風などの影響により、開始時間の変更や公演を中止する場合あり。
