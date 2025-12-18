不気味な事件が明るみになった。ことの発端は11月下旬、ある10代の女性が大阪府警に助けを求めたことだ。この女性は警官に「新宿区百人町から逃げてきた」と話し、2か月間、監禁状態だったと打ち明けたという。

【写真】「バールでドアをこじ開けたような跡が…」”頂きおじさん”小野洋平容疑者と10代女性が暮らした「恐怖の監禁部屋」

全国紙社会部記者が話す。

「11月26日、監禁の疑いで逮捕されたのは住所職業不定の小野洋平容疑者（39）です。容疑者はSNSで10代女性と知り合い、仲を深めたということですが、次第に暴力を振るうようになり『逃げたら殺す』などと脅して共同生活を強いていた。

捜査関係者によれば女性はスマートフォンや身分証なども取り上げられた状態で過ごしており、部屋からは監禁に使ったとみられる首輪や手錠が見つかっています。また、"イヌ"呼ばわりされたり『お前は人間以下だ』などと罵倒されることもあった」

人間を"イヌ扱い"して監禁──これだけでも奇妙な事件だが、男の悪行は監禁だけに留まらない。警視庁は逮捕後、男の関係先や自宅を捜索。押収したスマホ37台やパソコン3台など大量の電子機器が発見されたことで、さらなる容疑が浮上する。社会部記者が続ける。

「警視庁は、容疑者が多数のデバイスを所持していたことから、それらのデータ解析を進めた。すると、盗撮したとみられる860点以上のわいせつ動画を発見。100人以上の女性を許可なく動画撮影したなどとして、男を性的姿態撮影処罰法違反（撮影・提供）で12月16日に再逮捕した。

再逮捕の容疑は昨年7月7日、新宿区のホテルで20代女性との性行為を撮影し、動画サイトに投稿したこととしている。この女性ともSNSを通じて知り合ったようです」

容疑者は約2年前から、動画の一部を動画投稿サイトなどにアップロードしていた。前出の記者によれば「月200万円稼いでいた」といい、これまで5000万円以上の収益があったと見込まれている。

さらに犯行の裏には2人の"協力者"の存在もあった。別の全国紙社会部記者がこう語る。

「頂きおじさん」の"一夫多妻生活"

「警視庁は12月16日、男と同容疑で妻の晴香容疑者（28）と、内縁の妻で養子の凜容疑者（23）も逮捕している。2人は男と共謀し、歌舞伎町のホテル室内の天井に火災報知器型の盗撮カメラを設置し20代女性を撮影した疑いがある。

さらに行為後、晴香容疑者が居室内に乗り込んで『不貞行為だ』などと言いがかりをつけて、女性に300万円の慰謝料を要求していたことも判明しています。こうしたいわゆる"逆美人局"を、複数人に対し行っていた可能性がある」

小野容疑者らの逮捕で明るみになったのは、不気味な"一夫多妻生活"だ。男は自身を「頂きおじさん」と称して、晴香容疑者と凜容疑者をそれぞれ「ペンギン」「ウサギ」と呼び、支配下においていた。

「男は晴香容疑者らを"洗脳状態"にしていたとみられ、逮捕後もまだ洗脳が解けていないような状態だったといいます。小野容疑者は調べに対して『将来的に4人の妻をもって子どもをつくるつもり』などと供述している」（同前）

NEWSポストセブンは"監禁部屋"があったとされる新宿区のマンションを発見した。マンションはJR新大久保駅から徒歩3分の距離で、大久保通りを一本路地に入った好立地にある。物件紹介サイトによれば、男の部屋と同じタイプの部屋の賃料は12万円から14万円ほどだ。

冒頭の10代被害者は、このマンションの3階に住まわされていたというが、近隣住民らは「叫び声が聞こえたり、警察沙汰になったことはない」などと口を揃えるばかりだった。

しかしあるマンション住民は、「気になることがあって……」と話す。

「この写真を見てもらえますか。昨日、容疑者の人が使っていたと思われる部屋を確認しにいったら、玄関がバールで"こじ開けられた"ような跡があったんです。経年劣化とかではなく、明らかに外側から何か強い力を加えたような……。事件とは関係ないかもしれませんが背筋がゾッとしました」

謎が多い今回の事件。警視庁は余罪がある可能性も視野に捜査を進めている。