【バーミヤン】年末年始限定「麻辣鍋」は本ずわい蟹を使った海鮮･蒸し鶏･豚の全3種、卓上コンロで最後まで熱々のまま食べられる

バーミヤンは、2025年12月18日から、年末年始限定の「麻辣鍋」を全店で販売する。ラインアップは、「海鮮」(税込1,429円)、「蒸し鶏」(税込1,099円)、「たっぷり豚肉」(税込1,209円)の全3種。

いずれも2026年1月14日までの販売を予定しているが、なくなり次第販売を終了する。

〈年末年始限定「麻辣鍋」概要〉

2024年3月14日〜2025年11月30日までに累計450万食を販売した「麻辣湯」が、“一人鍋”スタイルになって新登場する。年末年始限定の仕様として、 卓上コンロを今回から導入開始。最後の一口まで熱々の鍋が楽しめる。

いずれも別添えで専用ラー油が付いてくるため、味変して楽しむことも可能。また、「紅白点心」「海老2尾」(+税込121円)といったトッピングや、〆の小ごはん･中華麺(+税込197円〜)も用意している。

トッピングや〆の米や麺も

ラインアップは以下の通り。

◆海鮮麻辣鍋:税込1,429円

本ずわい蟹を贅沢に使った麻辣鍋。上品な蟹の旨みを、ピリッと刺激的な麻辣スープが引き立てる。

海鮮麻辣鍋 税込1,429円

◆蒸し鶏の麻辣鍋:税込1,099円

野菜の旨味が溶け出た麻辣のスープが、しっとりした蒸し鶏にぴったりの味わい。

蒸し鶏の麻辣鍋 税込1,099円

◆たっぷり豚肉麻辣:税込1,209円

たっぷりの豚肉で食べ応えが抜群なメニュー。豚肉の甘みと旨辛のスープでごはんにも合うという。

たっぷり豚肉麻辣鍋 税込1,209円

■バーミヤン公式ホームページ