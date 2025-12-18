この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

会社に1億円あっても8000万なくなることもあります…最悪の事態にならないために、今すぐ純資産について知って倒産しない企業を作ってください！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「会社に1億円あっても8000万なくなることもあります…最悪の事態にならないために、今すぐ純資産について知って倒産しない企業を作ってください！」と題した動画を公開。倒産させないプロとして10,000社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、貸借対照表（B/S）における「純資産」の重要性を解説した。



市ノ澤氏はまず、B/Sが会社の財産状況を示す決算書であり、左側に「資産（お金の運用方法）」、右側に「負債と純資産（お金の調達方法）」が記載される基本構造を説明する。その上で、多くの経営者が軽視しがちな「純資産」こそが、会社の本当の実力を示す最重要項目だと指摘した。



負債が銀行からの借入金など、いずれ返済義務が生じる「他人資本」であるのに対し、純資産は株主からの出資金や過去の利益の蓄積であり、返済義務のない「自己資本」である。市ノ澤氏は、これを「本当の意味で会社に残るお金」と表現し、この純資産の部を見ることで「社長がこれまでどれだけ利益を稼ぎ出してきたのか、社長の能力や会社の安全性が全部わかってしまう」と語る。



純資産の重要性を測る指標として、市ノ澤氏は「自己資本比率」と「ROA（総資産経常利益率）」を挙げる。自己資本比率は、総資本（負債＋純資産）に占める自己資本の割合で、会社の安全を示す。中小企業の多くが10%以下である現状に触れつつ、まずは金融機関からも優秀と評価される30%を目指すべきだと述べた。



また、ROAは「会社が持っている全ての資産を使ってどれだけの利回りを叩き出せているか」を示す指標であり、社長の資産運用能力を測ることができるという。利益に貢献しない高級車や別荘などの資産を持つと、この数値は必然的に下がる。市ノ澤氏は「会社がおかしくなっていく原因は、ほとんどお金の使い方を間違えていること」だと断言し、ROAを意識することが無駄な支出を減らすことにつながると解説した。



会社の売上や目先の利益だけでなく、B/Sの純資産に注目し、それを増やす経営を意識することが、倒産しない強い会社を作ることにつながる。本動画は、経営者にとって自社の財務状況を根本から見直すきっかけとなるだろう。