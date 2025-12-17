「“殺さないで”は偽善」政治評論家・竹田恒泰氏「里に下りてきてしまったら駆除以外はない」秋田のスーパー立てこもり事件で“動物愛護”の矛盾を喝破
政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルの切り抜き動画「クマの危険と悪質クレーマー！年々増える？【まとめニュース】」を公開。全国で多発するクマによる人的被害と、それに対する一部の無責任な「殺さないで」というクレームの問題点について鋭く切り込んだ。
竹田氏はまず、クマによる人的被害が多発している現状の背景として、ハンターの不足と高齢化が進んでいる問題を指摘する。「狩猟免許を持ってハンティングする人がドンドン減ってきてる」と語り、捕獲によって保たれていた生態系のバランスが崩れ、クマが人里に降りてきやすくなっているという構造的な問題を解説した。自身も昨年の夏、相次ぐクマ出没のニュースを受け「キャンプ3つぐらい予定していたのをやめましたからね」と、その恐怖が身近なものであると明かした。
さらに竹田氏は、秋田県のスーパーに2日間居座ったクマが殺処分された際、「殺さないで」という抗議が殺到した事例に言及。こうしたクレームに対し「何がクマを殺さないでだって言うんですよね」と強い口調で批判した。竹田氏は、「一度里に下りてきて、しかも人間の食べ物を食べてしまったら、何回でも繰り返す」と、野生動物の習性を解説。その上で、人里に出没したクマは「殺処分以外にないわけなんです」と断言した。
「（クレームを入れる人は）その結果、人が死ぬかもしれないわけで、責任取れるんですか？」と問いかけ、現場から離れた場所から無責任な正義感を振りかざす人々の姿勢を「素人って怖い」と一蹴。安易な同情は、結果的にクマを殺処分に追いやる行為に他ならないとし、人間と野生動物との共存の難しさと現実的な対応の必要性を強く訴えた。
