二宮和也＆白本彩奈が初共演！DHC新CMの一部とメイキング＆インタビュー公開

二宮和也と白本彩奈が初共演するDHCの新CMシリーズ『カントクとワタシ』が、2026年1月2日に公開。これに先がけ、12月16日より、CMの一部や撮影メイキング映像、特別インタビューが公開された。

■二宮和也と白本彩奈の卓越した運動神経にスタッフも驚愕！

今回のCMは、DHCのパーパス「しあわせを、ふつうに。」を軸に、 “もしも、もう1回人生があるとしたら…”と想像しながら、今を生きることの「しあわせ」を再認識できるようなストーリーを描く。

新CMは、2026年1月2日に日本テレビ系列で放送される『第102回東京箱根間往復大学駅伝競走』、TVer広告、DHC特別ページや、DHC公式SNSにて公開される。

■DHC新CM『カントクとワタシ』シリーズ概要

本CMは、二宮が白本にインタビューする場面から始まる。実は、学生時代に陸上に打ち込んでいたという白本。映像内では、“選手”としての白本と“カントク”としての二宮が登場し、“もしも”の世界を描いたドラマが、インタビューシーンと交錯しながら展開される。DHC のパーパス「しあわせを、ふつうに。」をテーマに、架空の人生を描くことを通じて、日常にある「しあわせ」を改めて見つめなおす内容となっている。

■CM制作裏話

白本は陸上選手役として、実際に陸上競技場を何本も走り続けるというタフな撮影に。仕事の合間を縫って撮影の日までに何度も練習を重ねていたこともあって、ハードルを越えるシーンでは、一発目から美しいフォームで見事な跳躍を披露していた。

その後、二宮もハードルを越えるシーンがあり、事前練習がなかったのにも関わらず、軽々とハードルを完走。ふたりの卓越した運動神経に、スタッフからは「すごい…」と驚きの声が上がっていた。

■DHC公式オンラインショップ限定特別動画「トークくじ」

12月16日より、二宮と白本が出演する特別動画をDHC 公式オンラインショップ限定で公開。この映像では、新CMの公開時期である“お正月”にかけて「トークくじ」というトーク企画を実施した。「日常のちいさな幸せは？」など、“トークテーマの書かれたおみくじ”を引いてふたり人が語り合うスペシャルコンテンツ。ここでしか見られない、ふたりの価値観や人となりが垣間見えるトークを楽しもう。

■二宮和也、白本彩奈 インタビュー

