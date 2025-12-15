一体どういうことだ？ソニー・ピクチャーズUKの公式Xアカウントが、「スパイダーマン」と「クリスマス」に関する謎の投稿を行っている。

公式アカウントが投稿したのは、「クリスマスに欲しいのはトム・ホランドだけ」というキャプションと、目とプレゼントの絵文字、そして#SpiderManのハッシュタグ。ホランドが上裸となる劇中シーンのGIF動画も添えられた。

all we want for christmas is - Sony Pictures UK (@SonyPicturesUK)

なぜ、クリスマスにトム・ホランドやスパイダーマンなのか？ファンの間では、もしかするとシリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』初の予告編映像がクリスマスに解禁されるのではないかと推測されている。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日にUS公開。同年6月26日にUS公開のDCスタジオ『スーパーガール』予告編映像が先日解禁されたことを踏まえても、そろそろ初映像が飛び出してもおかしくない頃合いだ。

『ブランド・ニュー・デイ』からは、撮影初日の現場での様子を捉えたが早期公開されていたばかりで、公に明らかにされている情報は少ない。ニューヨークを舞台に、パニッシャー（ジョン・バーンサル）やスコーピオン（マイケル・マンド）、トゥームストーン（マーヴィン・ジョーンズ3世）といった危険な面々が登場。ハルク（マーク・ラファロ）とも共演する。監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のデスティン・ダニエル・クレットン。

別ユニバースのスパイダーマンたちと奇跡の共演を果たしたお祭り大作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』後続作とあって、どんなサプライズが飛び出すか楽しみだ。ただし『ノー・ウェイ・ホーム』がそうであったように、本当のお楽しみ要素は劇場で封切られるまでわからない。