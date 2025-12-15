Snow Manの目黒蓮が、ブランドアンバサダーを務めるブルガリのジュエリーをまとい、様々な表情を見せる動画を自身のInstagramに投稿した。

【動画＆写真】目黒蓮のシースルーバング×ジュエリーをまとうブラックスーツ姿①～③

■ブラックコーデにジュエリーをまとった目黒蓮。キメ顔だけではなくナチュラルな笑顔も披露

動画では、スーツや靴、インナーのタートルネックまで黒で統一したコーディネートで登場。腕の時計を見つめる目線や大きな背中、キリッとした表情で口元に手を添えてポーズする姿など、見どころ満載だ。

時計をはめた大きな手や、リングをはめた美しい指のアップも。キメ顔中心かと思いきや、ナチュラルな笑顔も挟み込まれており、白い歯を輝かせながら撮影チェックをする様子も映し出されている。

シースルーバングから覗く澄んだ瞳が際立つ横顔や、カメラを見つめる正面ショットは、吸い込まれそうなほどの魅力を放っている。

SNSでは「ドアップも美しい」「品があるスーツ姿」「笑顔に癒されます」「後ろ姿も大人のかっこよさ」「内面から輝いてる」「眼福」「笑顔が最高」など、絶賛の声が続々と寄せられている。

■撮影の模様＆裏側などを収めた目黒蓮×ブルガリ動画

■椅子に座る脚長ショットなどと共に「この度、ブルガリのアンバサダーに就任することになりました！」と報告したポスト

■カメラを見つめるキメ顔を添え「WELCOME REN MEGURO」と歓迎するブルガリのポスト