＜がめつい弟嫁＞家購入の援助金は「同じ額を出さないと孫と会わせない」！？実家の経済格差でトラブル
夫婦間でお互いの実家の経済格差について悩んだことのあるママは、意外と少なくないのかもしれませんね。普段はあまり気にしなくても、援助金の話が出ると気になってしまうものではないでしょうか。特に大きな買い物の際には、その差が顕著になりがちです。
『弟夫婦が実家からの援助金のことで揉めているようです』
弟嫁さんは裕福な家庭の育ちです。今までにも、実家同士の経済格差を感じる機会は少なくなかったそうです。ちなみに子どもが生まれたときのご祝儀にも、実家と義実家で差があったため、弟さんが自分の貯金から差額を補いました。さてこの度、弟さん夫婦は家を購入することに。この援助についても弟嫁さんは「うちの実家は〇〇円援助してくれるから、そちらも同じだけ出してほしい」と言い出しました。しかし実家には指定された金額を出せるだけの経済的余裕はなく、弟さんは頭を悩ませています。しかも弟嫁さんからは「援助金に差があるなら、支援が多いほうを優先したい。帰省や孫を会わせる回数にも差をつける」と言われてしまったそうです。弟さんが悩むのも無理はないように見えますね。
『「自分の親からの援助金を理由に、配偶者の親にも同等のお金を求める」、しかも「金額に差があるのなら会う回数にも差をつけると言い出す」か。こうやって要点だけ拾い出すと下品な考えのお嫁さんよね』
『親から援助してもらうのに「そちらもお願い」って上から目線は何なんだろう？ 出してくれて当たり前みたいな育ちって、金持ちだろうが残念な家庭だね』
『自分も親になったのに、いつまで「親の金、親の金」って言ってるの？ って話だわな』
弟嫁さんの言動に対してママたちからは批判が集まったようです。援助金は催促してもらうものではありません。「自分の実家と同じ額を出してほしい、それができないなら孫には会わせない」という主張は、あまりにも品がないと見られてしまったようですね。もちろん親から経済的な援助を受けるのは悪いことではありませんが、それを振りかざして自分の主張を押し通そうとするところが批判の的になったのでしょう。それは親のお金であって弟嫁さん自身の財産ではありません。夫である弟さんに「そっちの実家からも出して」と要求するのは筋違いだとママたちからは考えられたようです。そもそも自分も親になったのだから、いつまでも親に甘えているのはいかがなものか、と自立を促す声もあがりました。
弟さんがはっきりと妻に断ればいい話
『弟さんも自分の妻に毅然とした態度で説明できないのはだらしない』
『実家から援助金をもらえないからって、弟さんがお金を足さなくてはならなくなるのは、なぜなんだろう？』
ママたちから非難されたのは弟嫁さんだけではありませんでした。弟嫁さんが自分勝手な主張を繰り返そうとしても、弟さんが「うちの実家からは同額の援助金は出せない」「それが理由で、帰省の回数や孫に合わせる回数に差をつけることには反対だ」とはっきりと伝えて断ればそれですむ話ではないでしょうか。弟嫁さんの主張をうのみにしてただオロオロしている様子は、あまりにも頼りないと考えられてしまったようです。
夫婦の問題をきょうだいに話すのはちょっと……
『姉である投稿者さんに相談するのも幼稚ですね。自分で相手の両親や自分の両親に説明することです』
『旦那が夫婦の問題を姉にいちいち相談してるって……嫁からしたら気分悪いわ〜』
弟さんが夫婦の問題を、姉である投稿者さんに相談していることに対しても批判の声が寄せられました。ひょっとしたら弟さんは今回の件を両親に直接話すのはためらわれて、ワンクッションを置くつもりで投稿者さんに相談したのかもしれません。相談というより、愚痴に近かった可能性もあるでしょう。しかし弟嫁さんの立場からすれば、夫婦の問題をペラペラと話されるのはいい気分がしないのではないでしょうか。
金額で揉めるなら、援助金はなしにすればいい
『お互いの家から援助を受けなければいい。親の力を借りずに自分たちの力だけで家を買いたいと話し合うべきだと思う』
『「折半で」って言うなら「うちの実家に合わせて金額揃えよう」って弟さんが言えばいいのでは？』
親から援助金をもらうことが悪いことではありません。しかしそれが理由で夫婦間でトラブルが起きてしまうのであれば、「今後はなしにする」という選択肢もあるでしょう。弟嫁さんの両親としても、自分たちが出したお金のせいで夫婦の間がギクシャクすることは望んでいないのではないでしょうか。どうしても援助金についての折り合いがつかないのであれば、最後手段としてその選択肢を考えてみてもいいかもしれませんね。
お互いの実家の経済格差で悩んでいる弟さん。お金の話はデリケートな話だからこそ頭を悩ませてしまうのでしょう。しかし今毅然とした態度をとらなければ、帰省の回数やわが子を親に合わせる回数を制限されてしまうことも考えられます。夫婦でしっかりと話し合って、2人にとってベストな方法が見つかるといいですね。