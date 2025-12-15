【今週の12星座タロット占い】2025年12月15日〜12月21日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2025年12月15日〜12月21日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
第３位 天秤座
『恋愛面では自分の強さを実感します』
｜総合運｜ ★★★☆☆
大事なものを守ったり目的を達成させるために、隠しごともしていきます。でも、それは純粋で真剣な気持ちゆえの良い隠しごとだったりするでしょう。仕事や公の場では常にライバルを意識して戦っていきます。気を休めるタイミングはあまりないでしょう。
ちょっとやそっとのことでは、動揺しなくなってくるでしょう。落ち込んだり悩んだりするより、既に取得済みの相手へのノウハウを活用していきます。シングルの方は、恋愛の楽しさを沢山知っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がどうしても傷つきたくないモードです。
｜時期｜
12月16日 目線が変わる ／ 12月20日 自己反省
｜ラッキーアイテム｜
香辛料
第２位 蠍座
『大事にする人を選んでいくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分のことも周囲のことも冷静に判断していきます。自分の印象を上げてくれるものだけを選んでいくようにするようです。「良くしてくれる人に自分も良くしてあげる」スタイルでいくでしょう。仕事や公の場ではいつも通りの頑張りを認めてもらえるような出来事があります。そのおかげで日頃のストレスも軽減しそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
周囲に今の状況を漏らしていくことが増えるでしょう。あまり話しすぎると、こちらの不幸を願っている人達が隙を狙って来ます。上手に会話もコントロールしていきましょう。シングルの方は、様々なことに不平不満が多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の魅力を惜しげもなく出して来ます。
｜時期｜
12月15日 欲しいものを手に入れる ／ 12月16日 行動を変えていく
｜ラッキーアイテム｜
発汗
第１位 射手座
『願いは口に出していましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
楽しい気分になれる事が多いです。色々な人と関わって色々な刺激を受けたい気持ちでしょう。状況が伴わず時々孤立することはあるようです。仕事や公の場では自分の希望は通る通らないに関わらず口に出していくと良いです。その方が周囲の人達を安心させてあげられるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
面倒な事を避けたい気持ちが強くなります。そのためズルズルと進まない縁を捨てやすいでしょう。本来の自分を好きでいてくれる人を選びやすくなります。シングルの方は、人生が荒波で助けてあげたくなるような人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことをいつもより沢山観察しています。
｜時期｜
12月18日 努力の日 ／ 12月20日 不安が増える
｜ラッキーアイテム｜
焚き火
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞