THE TAILOR¤Î¤ªÇ¯²ì¸ÂÄê♡3¼ï¤Î¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥ÉµÍ¹ç¤»¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚTHE TAILOR¡Û¤«¤é¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¶¡¦¥·¥ç¥³¥é¥¯¥Á¥åー¥ëµÍ¹ç¤»¡×¤Ë¤ªÇ¯²ì¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëº£²ó¤ÎµÍ¹ç¤»¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê·Þ½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É3¼ï¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¹á¤êË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤½¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤ò»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê¤Ò¤ÈÈ¢¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö
¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É3¼ï¤òìÔÂô¤Ë
¤ªÇ¯²ì¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥¤¥Á¥´¡¢¥·¥ç¥³¥é¤Î3¼ïÎà¡£
¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ï¹ÈÃã¤ÎÃãÍÕ¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥Ã¥ー¤Ë¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡£
¥¤¥Á¥´¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥Úー¥¹¥È¤ò¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥·¥ç¥³¥é¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥êー¥à¤¬Ë¤«¤ÊÍ¾±¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¿Íµ¤¤ÎÁÈ¹ç¤»¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¥Ôー¥¯¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ôー¥¹¥¿¥ë¥È♡Á´8¼ï¤òÅöÆü¹ØÆþ¤Ç²Ú¤ä¤°»þ´Ö
µÍ¹ç¤»ÆâÍÆ¤È²Á³Ê¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¥¶¡¦¥·¥ç¥³¥é¥¯¥Á¥åー¥ëµÍ¹ç¤»¤ªÇ¯²ì¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Ï14¸ÄÆþ¤Ç3,240±ß¡£ÆâÌõ¤Ï¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë6¸Ä¡¢¥¤¥Á¥´4¸Ä¡¢¥·¥ç¥³¥é4¸Ä¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤Ï2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤«¤é¤Ç¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀÅ¹¡¢½ÂÃ«ÅìµÞ¥Õー¥É¥·¥çーÅ¹¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Â¾¥·¥êー¥º¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë
THE TAILOR¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥·¥ç¥³¥é¥¯¥Á¥åー¥ë¡×¤â6¸ÄÆþ1,404±ß¡¢10¸ÄÆþ2,322±ß¤Î2¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸³«¡£
¡Ö¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤Ï8¸ÄÆþ1,998±ß¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤òìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Æ¥¤¥éー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï22¸ÄÆþ¤ê5,400±ß¤Ç¡¢¥·¥ç¥³¥é¤È¥¤¥Á¥´¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥í¥ó¥ª¥é¥ó¥¸¥å¤Î¡Ö¥¶¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥°¥ì¥Ã¥È(¢¨¼ò»ÈÍÑ¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬0.3¡ó)¡×¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¹ë²Ú¤ÊµÍ¹ç¤»¡£
¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¯¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÈ¢¤ò
THE TAILOR¤Î¤ªÇ¯²ì¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¿Íµ¤¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É3¼ï¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊµÍ¹ç¤»¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ë¾å¼Á¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Õ¤Ã¤È»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º♡´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÉÊ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤òºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£