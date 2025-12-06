【5分煮るだけ】帰って即作れる『特急とろみ煮込み』とは？ブロッコリーとむきえびで

寒い日は、あったか煮込み料理が恋しくなるもの。でも帰ってから、じっくりことこと煮込む時間はない！
そんなときにおすすめなのが「特急とろみ煮込み」。煮汁に片栗粉を加えてとろみをつければ、たった5分煮込むだけで、とろっとやさしい口当たりのあん仕立てに。ご飯ともよくからんで美味！

『ブロッコリーとえびの塩とろみ煮』のレシピ

材料（2人分）

ブロッコリー（小）……1株（約200g）
むきえび……150g
にんにく……1かけ
塩……少々
こしょう……少々
片栗粉……小さじ1/2
〈煮汁〉
　酒……大さじ2
　みりん……大さじ1
　片栗粉……小さじ2
　鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/3
　塩……小さじ1/3
　水……1と1/2カップ
サラダ油……小さじ2
しょうゆ……少々

作り方

(1)　材料の下ごしらえをする
ブロッコリーは横向きに置き、房をざくざくと粗く刻む。しんは厚めに皮をむき、同様に粗く刻む。にんにくは包丁の腹でつぶす。むきえびはあれば背わたを取って塩、こしょうをふり、片栗粉をまぶす。煮汁の材料は混ぜる。

(2)　具を炒めてから煮る
フライパンサラダ油とにんにくを入れて弱火で熱する。香りが立ったらブロッコリーとえびを加え、中火でさっと炒める。煮汁をもう一度混ぜてから加えて煮立たせ、とろみがつくまで5分ほど煮る。しょうゆで味をととのえる。

くたくたでおうちに帰った日も、パパっと作れる【特急とろみ煮込み】であたたまって疲れを癒やしてくださいね。

教えてくれたのは…
堤 人美ツツミ ヒトミ
料理家

出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！　グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）