【シュトーレンに続きブームの予感】イタリア伝統のクリスマス菓子「パネトーネ」を作ってみよう
ネクスト定番クリスマス菓子「パネトーネ」が話題に！
クリスマス菓子といえば「シュトーレン」が有名ですが、そんなシュトーレンの次にくるお菓子として注目を集めているのが「パネトーネ」というイタリア菓子です。
パネトーネは生地を何度も発酵させ、ドライフルーツを入れるのが特徴。本来はパネトーネ種という貴重な酵母を使いますが、今回は手に入りやすいドライイーストを使ったレシピをご紹介します。
しっとりおいしく焼き上がります
ホームベーカリーを活用
マフィン風なら簡単
今年のクリスマスは「パネトーネ」で決まりっ！
クリスマスの定番菓子「シュトーレン」と同じく、クリスマスの1ヶ月くらい前からクリスマス当日にかけて少しずつ食べていくというのが「パネトーネ」の楽しみ方です。
2〜3日でもしっかり味がなじむので、今から作ってみるのもあり。ドライフルーツやナッツなどがぎっしり入っていて、日を追うごとに熟成が進み、味の変化を楽しむことができます。クリスマスはもちろん、いつものおやつにもおすすめ！
イタリアでは食後のデザートに食べられたりもされているようです。今年の冬は「パネトーネ」に挑戦してみてはいかがでしょうか？