鷲のHIKAKIN誕生だ。DeNAからFAで加入した楽天・伊藤光捕手（36）が、本拠の楽天モバイルパークで入団会見に臨み、「1試合でも多く勝ちたいし、自分が出た試合は落としたくない。自分の全てを出したい」と力を込めた。

気になる呼び名問題についても言及した。チームには自身を含めて“伊藤”姓が4人（ほかに伊藤裕季也、伊藤樹、伊藤大晟）。さらにポジションも重なる太田とは名前も同じ“光”だ。鈴木大と並んで野手ではチーム最年長の36歳は「昔から伊藤と呼ばれると、ちょっと距離を感じちゃう。とりあえず伊藤だけはやめてほしいな…」と思案顔。

しかし、DeNA時代に同僚だった7学年下の伊藤裕には「ヒカキン」と呼ばれており「自分はそんなに堅くない人だと思っている」とニヤリ。ダンディーな雰囲気を醸し出すベテラン捕手はさらに「本家（YouTuber）のHIKAKINとは同い年で、誕生日が1日違い（正確には2日違い）なので親近感わいてます。入り口として大歓迎」と続けた。

今季限りで引退した同学年の岡島が背負っていた背番号「27」を継承。「豪郎には一番に連絡しました。受け継ぐというのは失礼かもしれないけど、魂込めてやりたい」。鷲のHIKAKINが杜の都を熱狂させる。（花里 雄太）