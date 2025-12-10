ZTEのサブブランド「nubia（ヌビア）」は、スマートフォン「nubia S2」など3モデルを2025年12月4日に発売した。

折りたたみスマホ「nubia Fold」も同日発売

ワイモバイルから発売の「nubia S2」、楽天モバイルから発売する「nubia S2R」は、いずれも約6.7型フルHD＋（2400×1080ドット）ディスプレイを搭載。シンプルなホーム画面に設定が可能で、スマートフォン初心者にも扱いやすい設計となっている。

IPX5/8/9防水、IP6X防塵性能、「MIL-STD-810H」準拠の耐衝撃性能を備える。OSは「Android 15」をプレインストールする。バッテリー容量は5100mAh。

「nubia S2」は、5000万画素・広角、500万画素・超広角の2眼カメラを背面に装備。前面カメラは1600万画素。メモリーは6GB、内蔵ストレージは128GB。

カラーはホワイト、ラベンダー、ブラックの3色。

「nubia S2R」は、約5000万画素・メインを背面に、約800万画素カメラを前面に装備する。メモリーは4GB、内蔵ストレージは64GB。

カラーはホワイト。

価格は1万9800円（税込）。

また、ワイモバイルからは折りたたみスマートフォン「nubia Fold」を同日発売した。8型（2480×2200ドット）メインディスプレイに加え、外側には6.5型（2748×1172ドット）カバーディスプレイを搭載する。

背面に5000万画素・広角、5000万画素・超広角、500万画素・マクロの3眼カメラ、メイン/カバーいずれも2000万画素の前面カメラを装備する。

メモリーは12GB、内蔵ストレージは256GB。IPX4防水、IP5X防塵性能を備える。バッテリー容量は6560mAh。

カラーはブラック。

価格は17万8560円。