¡Ú¶¥ÎØ¡Û¥È¥Ã¥×£¹¤«¤é¤Î´ÙÍî¤Ë¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤£±Ç¯¡×¤È¸ì¤ëÀ¶¿åÍµÍ§¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÉÂ¤È°Õ¼±²þ³×¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿ÂÀÅÄ³¤Ìé¤È¤Î¥ì¡¼¥¹
¡Ú´ÙÍî¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÂ¡Û
¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿À¶¿åÍµÍ§¡¡photo by Ikeda Seitaro
¡¡11·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Çµ¶¥ÎØº×¤Î£³ÆüÌÜ¡£À¶¿åÍµÍ§¡Ê»³¸ý¡¦105´ü¡Ë¤ÎSµéSÈÉ¤«¤é¤Î´ÙÍî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡SµéSÈÉ¤Ï¡¢Ìó2200Ì¾¤¤¤ëÃË»Ò¶¥ÎØÁª¼ê¤Î¤¦¤Á¥È¥Ã¥×£¹¤¬Æþ¤ì¤ëºÇ¾å°Ì¤Î¥¯¥é¥¹¡£´ðËÜÅª¤ËÇ¯Ëö¤Î¡ØKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Î£±Ç¯´Ö¤òSµéSÈÉ¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤À¤¬¡¢À¶¿å¤¬¤³¤ÎºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤ÇÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤¬£¶²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¿SµéSÈÉ¤Î¾Î¹æ¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î£±Ç¯¤òÀ¶¿å¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤Î¤¤¤¤°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½¼¼Â´¶¤Î¤Ê¤¤£±Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï£¶·î¤Î¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¶¥ÎØ¤È10·î¤Î𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¶¥ÎØ¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î£Çµ¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£¶Ãå¡¢£´Ãå¤È¡¢SµéSÈÉ¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â£±¡Á£²·î¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡ÖÉÂµ¤¼«ÂÎ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡À¶¿å¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Éé¤±ÀË¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Æâ¼Â¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À®ÀÓ¤ËÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯£¹·î¤ËÍî¼Ö¤ò¤·¤Æ10·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¸ÆµÛ¤¬¤¤Ä¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÇÙ·ìÀòºÉÀò¾É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÇÙ¤Ë¤Ç¤¤¿·ìÀò¤¬¿´Â¡¤Ë¤¤¤¯¤ÈÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¹¤°¤ËÆþ±¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¡£ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø¤Þ¤¸¤«¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯ÅêÌô¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£À¶¿å¤Ï¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹¤¯µÙ¤ó¤À¤éº£Ç¯¤òËÀ¤Ë¿¶¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£±½µ´Ö¤ÇÂà±¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤°¤ËÎý½¬¤ËÌá¤ê¡¢ÀïÀþ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÄü¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£º£¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¶¿å¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¤ª¤¯¤Ó¤Ë¤â½Ð¤µ¤º¡¢·üÌ¿¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¶ì¤·¤¤£±Ç¯¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÀ¶¿å¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤ò180ÅÙÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î"´íµ¡´¶"¡£¤½¤Î´¶¾ð¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÈà¤Î¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ú¹â£±¤Ç¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Û
À¶¿å¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿ËÉÉÜ¶¥ÎØ¾ì¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¸¦¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡¡photo by Ikeda Seitaro
¡¡ËÉÉÜ¶¥ÎØ¾ì¤Î¤¢¤ë»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿À¶¿å¤¬ºÇ½é¤Ë¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø£´Ç¯À¸¤Î»þ¡£Æ±¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¶µ¼¼¤Ø¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£2011Ç¯¤Ë»³¸ý¹ñÂÎ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥¯¤ÇÁö¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¶¿å¤Ï¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»³¸ý¸©¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¡£¤½¤³¤«¤é¶¥ÎØ¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®³Ø£¶Ç¯¤Î»þ¤Ë¤ÏÅö»þ¤«¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¿µÂÀÏº¡ÊÊ¡Åç¡¦78´ü¡Ë¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Êº´Æ£Áª¼ê¤¬¡ËG¶¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤ËËÉÉÜ¤ËÍè¤é¤ì¤¿»þ¤Ë½ÐÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¼ê»æ¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾Íè¡¢Á°¤òÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë°®¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¤¬¤¹¤´¤¯½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ï¡¢À¶¿å¤Î¶¥ÎØ°¦¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿½ÀÆ»¤ò¼¤á¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÊ¿Æü¤Ç¤â¶¥ÎØ¾ì¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹â¹»À¸¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¼«Å¾¼ÖÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¡¢¤á¤¤á¤¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»¤«¤é¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Éô¤ËÆþ¤ë¤È£±Ç¯À¸¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤¤¤¤Ê¤ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»£²Ç¯¤Ç·Þ¤¨¤¿»³¸ý¹ñÂÎ¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¤Ï£²°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¥À®ÀÓ¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç£²°Ì¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¡£¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤òÍË¾»ë¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ºß¹»À®ÀÓ£´°Ì¤ÇÂ´¶È¡£2014Ç¯£··î¡¢19ºÐ¤Î»þ¤ËÇ°´ê¤Î¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÎØ¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ä¶¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÂÎ¤È¤¤¤¦»þÎ®¤Ë¾è¤ê¡¢À¶¿å¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú¶ìÆ®¤«¤é¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Û
¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¿À¶¿å¡¡photo by Ikeda Seitaro
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼³«ºÅ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£±Ãå¤Î´°Á´Í¥¾¡¤ÇÀ©¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¶ìÆ®¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Î¶¥µ»¤Î"¥±¥¤¥ê¥ó"¤È"¶¥ÎØ"¤Î°ã¤¤¤Ë¤¹¤´¤¯¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌÊª¤À¤Ê¤È¡£¶¥ÎØ¤À¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤ËµÓ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËµÓ¤¬ºï¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡¢ÁÛÁü¤è¤ê²¿ÇÜ¤â¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ÇÃå¼Â¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢£²Ç¯¸å¤Î2016Ç¯£²·î¤Ë¤ÏSµé¤Ë¾ºµé¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤âÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££Áµé¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤·¤ÆÇ´¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢£Óµé¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤¯¤ê¤Ë¹½¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Þ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬È¾Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¡¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿·ë²Ì¡¢ºÆ¤ÓAµé¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤½¤Îº¢¤«¤é»Õ¾¢¤ÎÔ¢Â¼ÍÎ¤µ¤ó¡Ê»³¸ý¡¦80´ü¡Ë¤ËÁáÄ«¥Ð¥¤¥¯Í¶Æ³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎý½¬ÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë°Õ¼±¤âÊÑ²½¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÀè¹Ô¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤«¤é¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤¬2018Ç¯¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£10·î¤Ë𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤Ç½é¤ÎGµ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢11·î¤ËÃÏ¸µ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼þËÉ¹ñÉÜÇÕÁèÃ¥Àï¡ÊËÉÉÜµÇ°¡Ë¤ÇG·½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±·î¤Î¶¥ÎØº×¤Ç¤â·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÓÎÏ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤ÆGµ¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾¡¤Æ¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤«¤é¼«¿®¤¬¤Ä¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡2018Ç¯¡¢24ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¼ã¼ê´üÂÔ¤ÎÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ£Óµé£ÓÈÉ¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤¿¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¶¥ÎØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚË¬¤ì¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
Êñ¤ß±£¤µ¤ºº£¤Î¿´¾ð¤ò¸ì¤ëÀ¶¿å¡¡photo by Ikeda Seitaro
¡¡¤·¤«¤·À¶¿å¤Ï¤³¤Î£Óµé£ÓÈÉ¤ÇÁö¤Ã¤¿µ±¤«¤·¤¤£´Ç¯´Ö¤òº£¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö2018Ç¯¤Ë¡ÊSµéSÈÉ¤Ë¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÅö¤ËÀª¤¤¤À¤±¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¡ÊÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¤Ç¡ËGµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¶ìÏ«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ä¤Ã¤È³Í¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÎGµ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ°Ê¹ß¡¢G¶¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï£³²ó³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Gµ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥¼¥í¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÀª¤¤¡×¤¬¿ê¤¨¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò¡Ö¤è¤¯¤â°¤¯¤âµ¤Ê¬²°¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£¡ÖÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤»þ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£Ã»´üÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö½éÆü¤ÇÊÑ¤ÊÉé¤±Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¸å¤ËÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤½¤¦¤Ç¡¢»ö¼Â¡¢º£Ç¯¤ÎGµ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Ç¤Ï½éÆü¤«¤é£¶Ãå¢ª£¸Ãå¢ª£¹Ãå¡¢¶¥ÎØº×¤Ç¤Ï½éÆü¤«¤é£·Ãå¢ª£¶Ãå¤È¡¢Î©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·è¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤òÀä¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤ÎÀ¶¿å¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ®Ä¹´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¹¥Ä´¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·2025Ç¯¤Î£±Ç¯´Ö¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÉÔÄ´¤Î±²¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¶¿å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë·èÄêÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÁÆ¬¤Î¶¥ÎØº×£³ÆüÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎÉé¤±Êý¤Ë¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ·¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤Á¤®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊSµéSÈÉ¤«¤é¤Î´ÙÍî¤è¤ê¤â¡Ë¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµÓÎÏº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¡ÊÉÂµ¤¤«¤é¡ËÂÎ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´Å¤¨¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê²¬»³¡¦121´ü¡Ë¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Î26ºÐ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶¥ÎØ³¦¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¡£¶¥ÎØº×¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤½¤ÎÂÀÅÄ¤Î¸å¤í¤ËÀ¶¿å¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ½ª¼þ²ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ù¡¹¤ËÎ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÂÀÅÄ¤È£²¼Ö¿È¤Û¤É¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢£¶Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¶¥ÎØº×¤Ç¤ÎÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê£µÈÖ¼Ö¡¦²«¿§¡Ë¤ÈÀ¶¿åÍµÍ§¡Ê£±ÈÖ¼Ö¡¦Çò¡Ë¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡¤³¤ÎÎÏ¤Îº¹¤ËÀ¶¿å¤ÏØ³Á³¤È¤·¡¢¡Ö°Õ¼±²þ³×¤¬É¬¿Ü¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÖÀÎ¡¢¡Ø¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ11Ç¯¡¢¡Ø¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤¿¤«¡Ù¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¶¯¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¶¿å¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿ÌÔÎõ¤Ê´íµ¡´¶¡£ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·ËÜµ¤¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³éË¾¤¬¡¢º£Èà¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎý½¬¤Ç¤â£±ËÜ£±ËÜ¤Î°Õ¼±¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤ò½Ð¤¹Îý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Ú¥À¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤Æ¤è¤êÆ°¤¯Éý¤ò¹¤²¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤È¤«¡£º£¤Þ¤ÇÇùÁ³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¶¿å¤Ë¼èºà¤·¤¿Æü¤Ï¡¢¸áÁ°¤«¤éËÉÉÜ¶¥ÎØ¾ì¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬·üÌ¿¤Ë¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢Çò¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿À¶¿å¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼èºàÁ°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤½¤Î¿´Íý¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÀÑ¶ËÀ¤Ë¡¢²¿¤«´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤â¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¼èºà¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿À¶¿å¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¤Ë¡¢À¶¿åÍµÍ§¤Î¿·¾Ï¤¬¤³¤³¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤¿¡£
¡ÚProfile¡Û
À¶¿åÍµÍ§¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤Ò¤í¤È¡Ë
1994Ç¯11·î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø£´Ç¯¤Ç¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤à¡£¹â¹»¤Ç¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Éô¤ËÆþ¤ë¤È¡¢£±Ç¯»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÍ¥¾¡¡££³Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¥±¥¤¥ê¥ó£²°Ì¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¡¢2011Ç¯¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢SµéSÈÉ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2020Ç¯£²·î¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¤ÇGµ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£°ìÃ¶¤Ï£Óµé£ÓÈÉ¤«¤é´ÙÍî¤¹¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ï£Óµé£ÓÈÉ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£