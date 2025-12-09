俳優の上川隆也が12月8日放送のバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演。意外な素顔が明らかになり、注目を集めている。

じつは大のアニメ好きだという上川。俳優仲間の甲本雅裕は「カラオケに行くとアニソンしか歌わない。しかも歌った後、アニメの話がとにかく長い」と証言。同じく出演したダイアン津田が映画『ルパン三世 カリオストロの城』の1シーンの話をすると、セリフの間違いを指摘するなど、アニメ愛が止まらない様子。

さらに、声優の島本須美と日郄のり子が登場すると、上川の興奮がピークに。ふたりが演じてきた役のセリフを再現すると、「おいで頂けただけで感無量です」と恐縮した。Xには

《しゃべくりに上川隆也さん出てるんだけど、ゴリゴリのアニメオタクでずっと笑ってる》

《上川さん、様々なことに造詣が深く、かつ謙虚さと常識を兼ね備えてて、本当にオタクが目指すべき至高のオタク》

などの声が多数上がり、「上川さん」がトレンド入りする事態となった。

「上川さんは生粋のアニメファンで、高校時代はアニメーター志望でアニメサークルに所属していたそうです。この日の『しゃべくり』でも、好きなアニメとして『伝説巨神イデオン』や『僕のヒーローアカデミア』を挙げるなど、渋いセレクトでアニメファンを唸らせました」（芸能記者）

上川さんといえば、2006年『功名が辻』などNHK大河ドラマ4作品に出演。刑事を演じる『遺留捜査』シリーズ（テレビ朝日系）など、正統派の堅い俳優というイメージがあるが、じつは大のお笑い好きでもあるという。

「2013年から2年間、『ぐるぐるナインティナイン』の『ゴチになります！』コーナーにレギュラー出演して以降、バラエティ番組への出演が増加。それらの影響か、最近は『問題物件』（フジテレビ系）や『能面検事』（テレビ東京系）のような、ユニークな役柄を演じることも多くなっています」（同前）

2025年で60歳になった上川。さらに幅広い活躍を見せてくれそうだ。