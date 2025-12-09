『インランド・エンパイア 4K』日本版メインビジュアル公開 裕木奈江のコメントも
2026年1月9日より新宿ピカデリーほかにて全国順次公開される『インランド・エンパイア 4K版』の日本版ビジュアルが公開された。
2025年1月15日、78歳で生涯を閉じた映画監督のデヴィッド・リンチ。1976年のデビュー作『イレイザーヘッド』以降、“カルトの帝王”として、世界中の映画人と観客を魅了し続けたが、長編映画はわずか10本。その最後の長編映画である2006年製作の『インランド・エンパイア』はリンチ自身の監修によって4Kリマスター化された。
監督、脚本から撮影、音楽、編集に至るまでリンチ自らが手がけた本作は、映画への主演が決まった女優を主人公に、現実と映画の境界が次第に曖昧になっていく悪夢のような不条理劇を描く。本編はすべてSONY PD-150（デジタルビデオカメラ）で撮影されたことでも知られている。主演は、リンチ監督作品の常連女優のローラ・ダーンが務めた。
ハリウッド女優のニッキー・グレース（ローラ・ダーン）は、未完に終わったポーランド映画『47』のリメイク作『暗い明日の空の上で』に出演することになる。やがて共演者のデヴォン・バーク（ジャスティン・セロー）と映画さながらに不倫関係に陥り、映画の物語と自身の人生が交錯しはじめる。現実と虚構の境界は次第に失われ、ニッキーの精神は崩壊へと追い込まれていく。
公開された日本版メインビジュアルの上部には、主人公ニッキーの前に突如現れる、判別不能な崩れた文字列「AXX ゚NN,」が記された壁面が写し出されている。一方、下部には強い光に照らされ、恐怖と混乱に満ちたニッキーの顔が。そして右側には「悪夢は終わらない」という深い闇を予感させるコピーが添えられている。
また、本作に出演した裕木奈江からコメントも到着。当初はエキストラとしての参加予定だったが、現場で彼女の存在に強い印象を受けたリンチ監督が、セリフ付きの“Street Woman”役として起用することを決めたという。裕木は当時のエピソードを振り返り、「日本での再上映、本当に嬉しいです。これからも監督の作品が愛され、語り継がれていくことを願っております」とコメントを寄せた。
裕木奈江 コメントこの度、リンチ監督の『Inland Empire』が再上映されること、心よりお祝い申し上げます。私にとってこの作品はとても思い出深く、特別なものです。リンチ監督のファンだった私はロサンゼルスでエキストラ募集があると聞き、撮影現場へ向かいました。現場は熱気と活気に満ちていて、本当にエキサイティングな体験でした。撮影終了後、監督にご挨拶に伺ったところ、「また別の役があったらやってみたい？」と声をかけていただき、驚きと興奮で「もちろん！」と即答したのを覚えています。それからしばらくご連絡をいただけなかったのでもう撮影は終わったものと思っていましたが、ある日連絡が入り、ファックスで長い英語のセリフが送られてきました。当時の私はまだ英語の勉強を始めたばかりでしたので、「私には無理だと思う」とお伝えしたのですが、監督は「アクセントが面白いからやって欲しい。とにかく全部覚えて一生懸命喋ってみて」と。巨匠に言われては仕方がないので、あの摩訶不思議なセリフを黙々と覚えました。当時、スタッフさんからは「Web公開用の短編になる予定です」と伺っていたので、まさか3時間もの長編大作として劇場公開された時には心底驚きました。劇場で鑑賞してさらに驚いたのは、エキストラとして参加したシーンに、一瞬ですが映り込んでいたことです。よかったら探してみてください。日本での再上映、本当に嬉しいです。これからも監督の作品が愛され、語り継がれていくことを願っております。（文＝リアルサウンド編集部）