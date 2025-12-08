「シャネル（CHANEL）」が、安藤サクラをファッションおよびウォッチ＆ファイン ジュエリー アンバサダーに起用した。

安藤は2007年のデビュー以降、映画やテレビドラマなどの映像を中心に、日本を代表する実力派俳優として幅広く活動。「百円の恋」や「0・5ミリ」「かぞくのくに」「怪物」「万引き家族」など40本以上の作品に出演。日本アカデミー賞では最優秀主演女優賞を3度、最優秀助演女優賞を2度受賞するなど、 数多くの映画賞を受賞した。

シャネルとは、これまでもさまざまなイベントに参加し多くのクリエイティヴなプロジェクトで協業。「CHANEL AND CINEMA - TOKYO LIGHTS」のワークショップ講師や、「la Galerie du 19M Tokyo」のオーディオガイドのナレーションを務めるなど、シャネルの世界観を体現してきた。また、直近ではマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）が手掛ける「シャネル（CHANEL）」がニューヨークの地下鉄駅構内で発表した、2026年 メティエダール コレクションのショーにも出席し、自身のインスタグラムで思いを綴っていた。

今回のアンバサダー就任に際し、「シャネルに触れるとき最初に感じるのは、愛と尊敬です。繊細に紡がれてきた歴史と精神に、いつも心を打たれます。身にまとう人の生まれ持った品格が立ち上がり、一着一着それぞれに物語を感じる瞬間はとても映画的で引き込まれます。シャネルと映画界の深い結びつきは、映画に生き、映画を志す私にとって尊く、心強く、常に新しいヴィジョンを与えてくれます。尊敬するマチュー・ブレイジーのクリエイションを、これからより近くで見ることができることを光栄に思うとともに、心から楽しみです」とコメントを寄せている。