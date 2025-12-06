360度の全天周特設ドーム型シアター『PULSE DOME』（パルスドーム）が、2026年1月7日～1月11日に新宿 歌舞伎町のシネシティ広場内にて期間限定で展開される。

ソニー・ミュージックエンタテインメントが展開する『PULSE DOME』は、最先端のデジタルクリエイティブと演出を、VRゴーグルを装着することなく360度の映像と立体音響を楽しめる、直径13メートル、高さ7メートルのドーム型シアター。入場料は無料となり、12月11日までStagecrowdから事前応募可能となっている。

『PULSE DOME』内では、ボカロPのきくお、Kanaria & LAM、はるまきごはん、メタバース上で活動／作品を制作しているアーティストのFZMZ、TORIENA、キヌ、Beyond a bit、バーチャルタレント育成／マネジメントプロジェクト VEEに所属するVTuberの月白 累ら計8組のアーティストの映像を上映。『PULSE DOME』でしか見られないコンテンツも多数上映される予定だ。

月白の「please, keep my ghost.」は、現実の会場『PULSE DOME』に加え、ソーシャルVRプラットフォーム VRChat内のバーチャル会場でも同時開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）