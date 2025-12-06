12月28日21時よりTBS系で放送される福山雅治と大泉洋が共演する『ラストマン－全盲の捜査官－』の完全新作スペシャルドラマ『ラストマン －全盲の捜査官－FAKE／TRUTH』に、上川周作、下野紘、少路勇介、堀口真帆が出演することが発表された。

参考：福山雅治×大泉洋『ラストマン』SP、NYで大規模ロケを敢行 「合成ではないですからね！」

本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。スペシャルドラマでは、連続ドラマの直後から始まる物語が描かれる。2025年、テレビ出演のために再び来日した皆実が訪れた番組スタジオが、武装したテロリストに占拠される前代未聞の事件が発生。皆実やキャスター・播摩みさき（松本若菜）らが人質となる中、心太朗はスタジオに潜入した佐久良（吉田羊）と合流し、救出作戦に挑む。

福山、大泉のほか、永瀬廉、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊ら、お馴染みのレギュラーキャストも続投し、スペシャルドラマのゲストとして松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二の出演も決定している。

新たに出演が発表された上川が演じるのは、警視庁総務部広報課職員・渡辺宗也。渡辺は皆実の熱烈なファンであり、皆実のテレビ出演のサポート中にスタジオ占拠事件の人質となってしまう。心太朗が不在の中、渡辺は皆実の目となり新たなバディとして共闘することになる。

少路が演じるのは、播摩がキャスターを務める報道番組のプロデューサー・君島航。武装テロリストに占拠された危険なスタジオ内で、番組の責任者として生放送を続行させるという重責を担う役どころだ。

そして、皆実が帰国するきっかけとなった番組『情熱大陸』のプロデューサー・立花駿介役には、声優の下野が決定。下野は本作がTBSドラマ初出演となる。また、テロリストたちが仕掛けた爆弾の危機にさらされる少女役を堀口が演じる。

スペシャルドラマの放送に先駆け、12月21日にはドラマ第1話の再放送、映画公開当日の12月24日からは一挙放送SPの放送も決定している。（文＝リアルサウンド編集部）