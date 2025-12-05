マロニエゲート銀座1&3で使える1000円オフクーポンもらえるよ！公式LINEの友だち追加するだけ。《25日まで》

2025年12月1から25日の期間中、マロニエゲート銀座1&3のLINE公式アカウントを友だち追加すると、マロニエゲート銀座1、マロニエゲート銀座3の全店舗で使える「1000円クーポン」がもらえます。

クリスマス前に1000円オフは嬉しい...！

クーポンは、マロニエゲート銀座1とマロニエゲート銀座3の店舗で利用できます。

3000円以上の買物・食事に利用可能で、1会計につきクーポン1枚のみ利用できます。クーポンの利用は1人1回のみ。

LINEの「友だち追加」からID（@mg_ginza1-3）を検索、または友だち追加のリンク（https://page.line.me/635mkcqd?openQrModal=true）から登録すると、クーポンがもらえます。

マロニエゲート銀座１「＃C-pla premium」および、マロニエゲート銀座2では利用できません。

クーポンの利用可能期間は25年12月25日まで。

そのほかの注意事項は公式サイトで確認してください。

東京バーゲンマニア編集部