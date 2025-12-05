村重杏奈「絶大な信用」ブランド自体もお気に入り！最近の購入リップを紹介
村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにお気に入りのリップ紹介する動画を投稿！中には“スタメン”だというアイテムも！
■リップオイル
動画内に登場したと思われるのはこちら！
CLARINS/リップコンフォートオイル 税込3,960円（公式サイトより）
オイルのツヤと保湿力でふっくらとした印象の唇を叶えてくれるアイテム。村重さんが愛用しているのは、パリの空の夕暮れがテーマとなっているホリデー限定のカラー！
村重さんは、こちらを「新しくゲトったお気に入りリップ紹介する日」とテロップを流しながら紹介。
続けて「クラランスは絶大な信用、銀行でもよかったくらい信用、リップオイルはいつもスタメン」とアイテムそのものはもちろん、ブランド自体もお気に入りの様子！
そのまま唇に塗り、満足そうな笑顔を見せていました。
■動画もチェック
動画内ではそのほかにも村重さんのお気に入りリップを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。
@anna07294848
最近のお気に入り5選👶🏻
♬ nhạc nền - #ˏteddy🧹