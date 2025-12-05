成毛眞が「大阪副首都構想」に期待するワケ…日本経済「大復活」の起爆剤になるかもしれない

『2040年の未来予測』が17万部のベストセラーとなり、未来予測のバイブルとして人気を博している、日本マイクロソフト元社長の成毛眞氏。そんな成毛氏は2025年のいま、15年後の世界をどう見ているのか。

前編記事『成毛眞が予想する「2040年の世界」…地球温暖化で「ポピュリスト政権」が急増する！？』に続き伺った。

成毛眞（なるけ・まこと）／1955年、北海道生まれ。1986年にマイクロソフトに入社し、1991年から2000年まで社長を務める。主な著書に『本は10冊同時に読め！』など

年金も退職金も当てにならない時代へ

ほかの先進国も、食糧に関しては心配していません。一方でアフリカや中東は厳しいかもしれない。世界有数の穀倉地帯だったウクライナはいまだ停戦に至っておらず、戦禍から回復するのにも時間がかかるでしょう。そうした余波を受けるのは、アフリカや中東などの発展途上国です。

食糧が不足すると、犯罪が増えるのが世界の法則。食べ物を求める貧しい人々を雇って、ビジネスとして犯罪を行う「犯罪資本」が跋扈する世界になっても、決しておかしくはありません。

すでにミャンマーやカンボジアなどでは、日本人を相手に特殊詐欺を行っていた拠点が次々と摘発されています。東南アジアの国々は統治機構が弱く、犯罪資本が集まりやすい。このまま犯罪者の巣窟になる恐れもあります。

さて、2040年の日本を想像すると、悲観的になる人が多いのではないでしょうか。高齢化がますます進み、医療費や社会保険料の負担は増えるばかり。年金も雀の涙ほどしかもらえなくなるのは、容易に想像できます。

加えて、企業が支払う退職金にも期待できなくなるでしょう。そもそも退職金とは、若いころの給料を抑える代わりに、最後にまとまった金額を支払う「後払い」のような仕組みです。企業はこの制度を整えることで、社員の中途退社を予防してきました。

しかし転職がこれだけ一般化すると、仕組みそのものが時代に逆行しているとも言えます。数年前には、トヨタの豊田章男前社長が「終身雇用は維持できない」と発言して話題になりましたが、退職金や正社員といった、日本の雇用システム自体が消滅していくでしょうね。

起死回生の一手「大阪副首都構想」

日本の経済成長率も、ここ数年はかろうじてプラスを維持できているレベルで、あまり高望みはできません。しかし大きく経済成長しない代わりに、貧富の格差が極端に広がることもないでしょう。一方インフレは進みますから、株式を保有してきた人と現金で貯金している人の間で、資産格差がどんどん開いていく。言ってみれば「NISA格差」が拡大していくわけです。

そうなると気になるのは、「この先どういった分野の企業が伸びてくるのか」ですよね。象徴的な例が、火力発電や原発に代わるエネルギー源として期待されている核融合炉。

炉そのものを作る技術はアメリカや中国に敵いませんが、核融合に欠かせない超電導磁石や超電導体といった個々のパーツでは、日本企業が圧倒的にリードしています。半導体そのものは作らずとも、材料のシリコンウエハーや製造装置で高いシェアを誇る現状と同じです。

またAIに関しても、分野によってはかなり期待できるはずです。ChatGPTのように汎用性が高い生成AIとなると、OpenAIをはじめアメリカ企業の優位は揺るぎませんが、個別の用途に特化したAIでは日本も負けてはいない。

具体例を挙げると、社員の強みを見定めて最適な異動パターンを提案する「人事AI」や、最も効率的なトラックの配送ルートを割り出す「物流AI」などです。人と人、人とサービスの最適な組み合わせを見つける「マッチング理論」という分野が経済学にありますが、日本にはノーベル賞級の研究者が何人もいる。そこにAIを組み合わせれば、驚くような新サービスが生まれるでしょう。

実はこの先の15年で私がもっとも期待しているのが、連立入りした日本維新の会が進める「大阪副首都構想」です。大阪は東京と比べて開発が圧倒的に遅れているものの、広い平野があって再開発のポテンシャルは非常に大きい。

そこが副首都になれば、大阪にさまざまな施設やビルが建設されるはずです。金融機関も「大阪案件」では財布のヒモが緩むでしょうし、カネも人も大阪に流れ込んで、爆発的に再開発が進むでしょう。

田中角栄が『日本列島改造論』を出した当時、日本はリソースを全国各地に分散し、フロンティアを開発し尽くしました。その勢いをもう一度取り戻すのは難しいけれど、一都市に集中させればまだいけるはず。この先の日本経済を左右する起爆剤は、大阪に眠っていると思います。

いろいろと未来を予想してみましたが、これ以上の予期せぬ大事件が起きて覆されることだってありうる。悲観も楽観もせず鷹揚に構えることこそ、今後15年を生き抜く最良の知恵なのかもしれません。

「週刊現代」2025年12月8日号より

