「今日、運転中煽られました」しかも、煽ってきたのは“ママ友”だった！　裏の顔に驚愕 「ろくな人間じゃない」という声も

ハンドルを握ると性格が変わる人がいる、とはよく言われる話だ。しかし、その相手が普段親しくしている相手だったとしたら、その衝撃は計り知れない。

お悩み解決掲示板に11月末、「今日、運転中煽られました」という衝撃的な投稿が寄せられた。しかも、ルームミラー越しに見えた相手の正体に、投稿者は言葉を失った。

「よくよく見ると、子供の同級生のお母さんでした」

最近、公園で話した際は「好印象だった」というだけに、「関わらない方がいいのでしょうか」と困惑を隠せない。（文：天音琴葉）

「右寄りで抜くぞくらいの勢い」車間距離詰められ困惑

投稿者は、ママ友は相手に気づかずに煽ってきたのではないか、と推測する。それにしても、その運転マナーは目に余るものだったようだ。投稿者が制限速度を守って走行していたところ、

「蛇行はさすがになかったですが、私が真ん中を走っているとしたら、右寄りで抜くぞくらいの勢いの近さでした」

と振り返る。しかも、「車間が近すぎて」と衝突の危険も感じたようだ。

それまではママ友として良好な関係を築けそうだと感じていただけに、信じられないという驚きと、裏の顔を見てしまったような不快感や恐怖が入り混じっているようだ。

「距離置いたほうがいいよ。短気だよホントは」

コメント欄では、そのママ友とは「関わらない方がいい」という意見が圧倒的多数を占めている。

「煽るようなのはろくな人間じゃないので関わらなくていいです」「距離置いたほうがいいよ。短気だよホントは」

普段の様子がどうであれ、運転にはその人の本性が出るものだ。一方で、「煽ってると本人すら気付いていない」と、相手に悪気はない可能性を指摘するコメントもある。「女性はのほほんとした顔してやたらと車間距離を詰めてくる人が多い」と運転技術の未熟さを指摘する意見も見られた。

中には、煽ってくる運転者に対しては「漏れそうなんだな〜って思って先に行かせてあげてるよ」というコメントも。これには投稿者も「そう思ったら許せる気がします」と、張り詰めていた緊張が解けた様子。

一方で「危ない身勝手な運転してる人以外に煽られるとしたら、煽られる側が（中略）変な動きや走り方をしてる」といった厳しい指摘もあった。投稿者は「自分の運転の見直しと、いつまた何があるか分からないのでドライブレコーダーつけよっと思いました」と前向きに受け止めたようだ。

車を運転すると気が大きくなる人が一定数いるもの。避けようがないから、万が一に備えてドライブレコーダーを付けることは良い案だろう。もし理不尽に煽られたときは、相手の人間性を疑ってイライラするより、トイレに行きたくて必死なんだな、などと脳内変換してやり過ごすことも、精神衛生上ありかもしれない。【参照元：お悩み解決掲示板 https://onayamifree.com/】

※キャリコネニュースでは「車を運転中のトラブル」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/5FJZUR4Q