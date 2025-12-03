「国宝」の“達成感”聞かれた吉沢亮「あまり感じないというか。ちょっと他人事」
俳優の吉沢亮（31歳）が、12月3日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。撮影期間を含め、役作りに約1年半を費やした映画「国宝」の“達成感”について語った。
2日に都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2025／20th Anniversary」フォトコールに登場した吉沢が、番組のインタビューに対応。今年の日本映画界を象徴する作品となった主演映画「国宝」での“達成感”について質問を受ける。
これに吉沢は「やってるときも『ほんとにこれでいいのかな？』と思いながらやっていたし、終わった瞬間とかも、あんまりこう…達成感みたいなものも、あまり感じないというか。なんかよくわかんないまま終わって、作品を観ても、なんかちょっと他人事として見ちゃうというか。もちろん、あのときのこの芝居のあの感覚とか覚えてはいるんですけど、自分がやっているというよりも、作品として『これおもしろいな』みたいなのがすごい強いので、“邦画実写No.1”とか聞いても『おめでとうございます〜』みたいな気分なんですよね、なんか（笑）。ちょっと他人事というか、『へぇ〜！すげぇ〜』みたいな。なんか微妙な、よくわかんない距離感なんですよね…」と、少し照れくさそうに語った。
