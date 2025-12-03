この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「さよならバスクリン。日本のお風呂を支えたバスクリンがアース製薬に完全吸収されるワケ」と題した動画を公開。約130年の歴史を持つ入浴剤ブランド「バスクリン」が、なぜアース製薬に完全吸収されるに至ったのか、その背景を解説した。

下矢氏はまず、「株式会社バスクリン」が2025年いっぱいで消滅するというニュースに触れ、その長い歴史を紐解いていく。バスクリンの起源は1897年、漢方薬で有名な「ツムラ」が女性向け漢方薬『中将湯』を製造する過程で出る“生薬のカス”を風呂に入れたところ、体が温まる効果があることが分かり、入浴剤として売り出したのが始まりであったという。

当初は銭湯向けだったが、内風呂が普及する時代に合わせて家庭用に転換。その後も、夏の暑い時期に「クールバスクリン」を発売したり、温泉ブームに合わせて「日本の名湯」シリーズを展開したりと、時代に応じて製品を変化させてきた。下矢氏は、この成功の秘訣を「『ほっとする』『温まる』という、時代と共に変わらない普遍的な価値を軸にしながら、製品自体は時代の波を捉えて成長させてきた」点にあると分析する。

経営母体もツムラから分社化、経営陣による買収（MBO）を経て「株式会社バスクリン」となり、2012年にはアース製薬グループ傘下に入った。しかし近年、原材料費の高騰などで利益が大幅に減少。経営効率化のため、今回アース製薬に吸収合併されることになった。下矢氏は「会社はなくなるが、ブランドは残る」と述べ、ロングセラーの条件として「軸は変えずに時代に応じて製品を変え続ける」ことの重要性を説いた。

▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya

YouTubeの動画内容

00:38

「株式会社バスクリン」がアース製薬に吸収されるというニュース
01:44

バスクリン130年の歴史、始まりは漢方薬の「ツムラ」
05:13

バスクリンがロングセラーであり続ける理由とは
08:19

近年利益が減少、アース製薬に吸収される背景

関連記事

元テレビ局員が解説、バーガーキング700億円買収の真相。買収の裏にある、常識を覆すPR戦略の正体とは？

元テレビ局員が解説、バーガーキング700億円買収の真相。買収の裏にある、常識を覆すPR戦略の正体とは？

 元テレビ局員が解説「ガラケーが世界で復活」スマホ全盛の今も残るニッチな需要とは？

元テレビ局員が解説「ガラケーが世界で復活」スマホ全盛の今も残るニッチな需要とは？

 「情報源は国分さんサイド」元テレビ局員が推察、日テレ降板からの涙の会見…緻密に設計された芸能界“復帰への道筋”

「情報源は国分さんサイド」元テレビ局員が推察、日テレ降板からの涙の会見…緻密に設計された芸能界“復帰への道筋”
もっと見る

チャンネル情報

下矢一良の正直メディア_icon

下矢一良の正直メディア

YouTube チャンネル登録者数 非公開 320 本の動画
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube