秋元康プロデュースの昭和歌謡＆平成ポップスグループ・MATSURI（マツリ）が待望のファースト写真集『双六（すごろく）』を発売！ 11月28日に、メンバーの柳田優樹（やなぎだ・ゆうき）、渡辺真（わたなべ・まこと）、松岡卓弥（まつおか・たくや）、鈴木渉（すずき・わたる）、橋爪健二（はしづめ・けんじ）、小野寺翼（おのでら・つばさ）が都内で発売記念イベントを行なった。

本作は、真夏の沖縄で撮影。海やプールではしゃいだり買い物を楽しんだり、お風呂やサウナでの限界肉体美カットなど、６人の魅力をたっぷりと詰め込んだ一冊になっている。





松岡が選ぶお気に入りカットは、６人全員でベッドで寝転がっているシーン。撮影中には自然と手を繋いでしまったらしい...（!?）



初めての写真集が発売されたことついて、松岡は「自分たちの写真集を5冊買いました。こうやってたくさんの方にMATSURIの写真集が届くのかなと思ったらすごく嬉しい気持ちになって。今はまだ夢を見ているような感覚です」と喜んだ。

渡辺は「"メンバーってこんな顔をするんだ！"みたいなちょっと恥ずかしくなるのもあって（笑）。見ているこっちが恥ずかしくなるような写真もあったので、そこも楽しんでいただきたいなと思いますね」と笑顔で話した。



渡辺は沖縄での夜カットをお気に入りカットとしてチョイス。普段は見られない眼鏡姿は大人の魅力たっぷり。



写真集の見どころについて、柳田は「僕たちは平均年齢35歳なので、大人の魅力が詰まっているんじゃないかなと思います。この年齢じゃなきゃ出せない雰囲気もあると思うので、ぜひ注目してほしいです！」とのこと。





柳田のお気に入りカットは格納庫で撮影されたデニムシーン。ファッションブランドのモデルみたいとメンバーからも好評。



小野寺は「僕は30代とは思えないくらいかわいいと自認しているんですけど（笑）、昭和歌謡グループに入ってから少しずつ大人になってきたと思うので。写真集を機に大人の顔をちょっと出せたので、探してみてください！」と新たな魅力をアピール。





小野寺が選ぶお気に入りカットは、8差年上の渡辺との2ショットカット。



写真集の出来栄えについて、松岡は「100点満点中だとしたら、120点です！ やっぱりそれぞれの魅力が本当に詰まっているので、たくさんの方がきっと楽しんでくれるんじゃないかなということで満足度高めだと思います！」と高評価だ。





鈴木は６人全員でのカットがお気に入り。仲の良さが伝わる爽やかな１枚。



今年1月にメジャーデビューし、ファーストツアーや明治座公演などの大舞台を成功させるなど突っ走り続けてきたMATSURI。この一年を振り返り、渡辺は「今年は貴重な経験をたくさんさせていただいて、６人の結束力が高まりファンの方々との絆もすごく深まった一年だったと思います。この絆を来年に活かしながら、幅広い経験をしていきたいと思っています」と語った。







橋爪のお気に入りカットは格納庫で撮影されたカット。普段は絶対に見られない髪型で写真集ならではの姿。





最近はSHOW-WA＆MATSURIとして『第67回輝く！日本レコード大賞』新人賞を受賞したことでも注目されている彼ら。心境を聞かれると、橋爪は「正直、まだ実感はないです。友達のニュースを見たような感覚で。きっと当日、会場に行ったときにやっと実感できるのかなって思います」と率直に答えた。

鈴木は「本当に大舞台だと思うので、しっかりと準備をしていかなきゃいけないなって。気を引き締めて臨んでいきたいと思っています」と意気込む。

そして、来年やりたいことについて、小野寺は「グループの目標として、『紅白歌合戦』に出たいという思いはずっと変わらないです。今年はツアーで全国４都市を回らせていただいたので、来年はその規模を拡大してたくさんのファンの皆様に会いにいきたいです！」と思いを伝えてくれた。

柳田優樹（やなぎだ・ゆうき）

1985年12月20日生まれ 群馬県出身

公式X【@yuuki_matsuri】

渡辺真（わたなべ・まこと）

1986年5月20日生まれ 福島県出身

公式X【@makoto_matsuri】

松岡卓弥（まつおか・たくや）

1989年8月1日生まれ 兵庫県出身

公式X【@takuya_matsuri】

鈴木渉（すずき・わたる）

1991年11月26日生まれ 北海道出身

公式X【@wataru_matsuri】

橋爪健二（はしづめ・けんじ）

1992年12月2日生まれ 静岡県出身

公式X【@kenji_matsuri】

小野寺翼（おのでら・つばさ）

1994年7月29日生まれ 三重県出身

公式X【@tsubasa_matsuri】

■MATSURI（まつり）

2023年開催の「夢をあきらめるな！オーディション」で3000人以上の中から選ばれた6名から構成された、秋元康プロデュースの昭和歌謡＆平成ポップスグループ。情報番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にレギュラー出演中。2ndシングル『アガベの花』発売中！

最新情報は公式ホームページをチェック！

取材・文／釣本知子