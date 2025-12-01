「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１日午後１時現在でラクーンホールディングス<3031.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



ラクーンＨＤは全般急落相場に逆行し上値を指向している。株価は１０月３０日にマドを開けて売られた後６００円台前半で下げ止まったものの６００円台半ばに来ると戻り売りに押され、仕切り直す展開を強いられている。衣料品や雑貨のＥＣサイト運営を主軸に、掛け売り決済代行や売掛債権保証、家賃保証などのフィナンシャル事業も手掛けるが、業績は好調だ。２６年４月期は営業利益段階で前期比１２％増の１４億１０００万円と２ケタ成長で連続過去最高更新が見込まれている。ただ、足もとの進捗率から下方修正リスクも意識されているもようだ。



出所：MINKABU PRESS