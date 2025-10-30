10月28日に行われた、高市早苗首相とアメリカのトランプ大統領による日米首脳会談。防衛費やレアアースを巡る資源問題などさまざまな議題が上がったが、世間では高市首相の“はしゃぎっぷり”が物議を醸している。【写真】「見てて恥ずかしい…」トランプ氏に身体を寄せて大喜びの高市首相横須賀基地で大はしゃぎ会談の冒頭で高市首相は、トランプ氏とともに大谷翔平が出場しているMLBのワールドシリーズを観戦していたため、