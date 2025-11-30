¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×Âç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡Ö¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñ¸ì¼Åµ¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤ÎÂç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡Ê¤¤¤Á¤Î¤»¡¦¤ë¤Ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤50¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ªÅÐ¾ì¡£ºÇ¶¯¤Î18ºÐ¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÈþ¤·¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú±«¤ÎÆü¤Ë¼è¤ë°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¡Û
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤òÀÊ´¬Ãæ¤ÎàºÇ¶¯¤Î18ºÐá°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤Á¤ã¤ó¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤Æ¡£¿åÃå¤Î¾å¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ù¥È¥Ù¥È¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Ä¾Á°¤Ë¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡»ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï»±¤òº¹¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»±¤òº¹¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½Âç±«¤Ç¤â¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤Ï¤¤¡£¤¤¤Ä¤âË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥º¥ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦......¡£ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÏËãíåÅò¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Î¼ç¿©¤Ï¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¿É¤¤¤â¤Î¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ËÅâ¿É»Ò¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¥ß¥«¥ó¤¬Âç¹¥¤¡ª
¡½¡½º£¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤¬Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡£±óÀ¬Àè¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡Æüµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ªÊÛÅö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÅ²¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤¿¤³¾Æ¤¤Ç¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤¬Ì¾Êª¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡¡
¡½¡½Çñ¤Þ¤ê¤Î¤È¤¤Ï³°¿©¤¹¤ë¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¦¡Á¤ó¡¢»ä¡¢¤¹¤°¤Ë¿²¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ü¤¦¤¼¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï»ÄÇ°¡£¤Õ¤À¤ó¿²¤ë¤È¤¤ËÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¤Ö¤ê¤Ö¤ê¤¶¤¨¤â¤ó¤ÎÊú¤Ëí¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢²È¤Ç¤ÏÉ¬¤ºº¸¸þ¤¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡»ä¤Î²È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Îº¸Â¦¤ËÊÉ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿²Áê¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ......¡£»Å»ö¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤È¤¤â¡¢É¬¤ºÊÉ¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Íî¤Á¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¥Ä¥á¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÄêÈÖ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÙÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡ºÇ¶á¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ±¿ÎÉ¤¯5Ï¢µÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤À¤·¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âñ»Òºî¤ê¤ò¤·¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«¿æ¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¤¤¨......¡£¤¿¤À»ä¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜµ¤¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¾å¼ê¤À¤È»×¤¦¡ª
¡½¡½º£Æü¤ÏZoom¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼«Âð¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ÊÎäÂ¢¸Ë¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡Ë¤Û¤é¡ª¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÎÁÍý¤òºî¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆÃÀ½¤Î½Õ±«¥¹¡¼¥×¤Ç¤·¤ç¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤âÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤ë¤·¡ª
¡½¡½°Õ³°¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¢¡¢¼«¿æ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢º£ÅÙ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆºàÎÁ¤ÏÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡ª
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¼«¿æ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡º£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢µ²±¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¹ñ¸ì¼Åµ¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÂæËÜ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤¢¤È¡¢ºî»ìºî¶Ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏÃÎÅª¤Ê½÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢»ä¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬¿ùÄ¾Èþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥à¥í¥¾¥Î¥±¥¤¥È¡ÊGiGGLE¡Ë
¡ü°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡Ê¤¤¤Á¤Î¤»¡¦¤ë¤Ê¡Ë¡¡
2007Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹163cm¡¡B83 W56 H84¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¢þ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×ÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¡¢¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥ÈÁ´¹ñ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¡×³«ºÅÃæ¡£12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÊ¡²¬¸ø±é¡£
¸ø¼°X¡Ú@ichinose_luna¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@ichinose_2266¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@itinose_2266¡Û¡¡
¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¸ø¼°X¡Ú@Charlotte_ljus_¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ·