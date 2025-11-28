「ビアードパパの福袋2026」は“800円お得”トートバッグ･2500円分の割引券･シュークリーム5個をセットに

シュークリーム専門店「ビアードパパ」は2026年1月1日、全国の店舗で「ビアードパパの福袋2026」(税込3,000円)を発売する。

福袋は3,800円相当のセットとなっており、2500円分の割引券、オリジナルトートバッグ、シュークリーム5個が入っている。販売期間は2026年1月1日〜1月5日。ただし、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

〈「ビアードパパの福袋2026」セット内容〉

〈1〉特別割引券2,500円分(500円×5枚)

〈2〉オリジナルトートバッグ×1個

〈3〉パイシュークリーム(カスタード)×3個

〈4〉贅沢いちご×2個

「ビアードパパの福袋2026」

◆特別割引券2,500円分

全国のビアードパパで利用できる割引券(500円×5枚)。有効期間は2026年1月6日〜2月28日。1回の会計時に複数枚を利用できる。釣銭は出ない。

◆オリジナルトートバッグ

鮮やかなオレンジを基調に、ビアードパパのロゴでお馴染みの「ヒゲのおじいさん」をデザインした。

◆パイシュークリーム(カスタード)3個

ビアードパパの定番商品。時間がたってもサクサク食感が続く、こだわりのシュー生地に、特製のカスタードクリームを詰めている。厳選した卵と牛乳、マダガスカル産の高級バニラビーンズを使用したカスタードクリームに、新鮮な生クリームを混ぜ合わせた。販売価格は、1個240円(税込)。

ビアードパパの福袋2026「パイシュークリーム(カスタード)」

◆贅沢いちご 2個

期間限定シュークリームで1位の人気を誇る商品(2024年12月時点)。コク深い北海道産生クリームに、いちごの美味しさを合わせたクリームは、サクサク食感のパイシュー生地と相性抜群だという。販売価格は、1個290円(税込)。販売期間は2026年1月1日〜2月28日(予定)。

ビアードパパの福袋2026「贅沢いちご」

福袋の購入時は「ビアードパパモバイルアプリ」のポイントも付与される。なお、店舗によっては、福袋の発売日や販売期間、品目の変更、取扱いのない場合がある。

