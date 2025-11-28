「ビアードパパの福袋2026」は“800円お得”トートバッグ･2500円分の割引券･シュークリーム5個をセットに
シュークリーム専門店「ビアードパパ」は2026年1月1日、全国の店舗で「ビアードパパの福袋2026」(税込3,000円)を発売する。
福袋は3,800円相当のセットとなっており、2500円分の割引券、オリジナルトートバッグ、シュークリーム5個が入っている。販売期間は2026年1月1日〜1月5日。ただし、数量限定のため、なくなり次第終了となる。
シュークリーム専門店「ビアードパパ」ロゴ
〈1〉特別割引券2,500円分(500円×5枚)
〈2〉オリジナルトートバッグ×1個
〈3〉パイシュークリーム(カスタード)×3個
〈4〉贅沢いちご×2個
「ビアードパパの福袋2026」◆特別割引券2,500円分
全国のビアードパパで利用できる割引券(500円×5枚)。有効期間は2026年1月6日〜2月28日。1回の会計時に複数枚を利用できる。釣銭は出ない。◆オリジナルトートバッグ
鮮やかなオレンジを基調に、ビアードパパのロゴでお馴染みの「ヒゲのおじいさん」をデザインした。◆パイシュークリーム(カスタード)3個
ビアードパパの定番商品。時間がたってもサクサク食感が続く、こだわりのシュー生地に、特製のカスタードクリームを詰めている。厳選した卵と牛乳、マダガスカル産の高級バニラビーンズを使用したカスタードクリームに、新鮮な生クリームを混ぜ合わせた。販売価格は、1個240円(税込)。
ビアードパパの福袋2026「パイシュークリーム(カスタード)」◆贅沢いちご 2個
期間限定シュークリームで1位の人気を誇る商品(2024年12月時点)。コク深い北海道産生クリームに、いちごの美味しさを合わせたクリームは、サクサク食感のパイシュー生地と相性抜群だという。販売価格は、1個290円(税込)。販売期間は2026年1月1日〜2月28日(予定)。
ビアードパパの福袋2026「贅沢いちご」
福袋の購入時は「ビアードパパモバイルアプリ」のポイントも付与される。なお、店舗によっては、福袋の発売日や販売期間、品目の変更、取扱いのない場合がある。
「ビアードパパの福袋2026」