息子夫婦を財布扱い！？義実家から「10万貸してほしい」→使い道もわからないのに貸すべき？【ママリ】

使途不明の借金依頼。義実家に10万円を貸すべき？

義父の引き落とし分で不足となるお金を貸してほしいと言ってきた義母。額にして10万円という大金ですが、義母は「何に使ったお金なのか」は夫に言いませんでした。



Mさんは、自分たちの経済事情や今後の出産などで、理由もはっきりしないお金を義実家に貸したくないと思っています。

家族構成からだけ考えると、義実家はMさんの家より経済事情は良いと思われるようで、Mさんはそこの点でもモヤモヤしています。



ひとまず「貸せない」と答えたそうですが、今後も同じようなことがあったらどうすればいいか悩みますよね。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからはいろいろな声が集まりました。



思いもそれぞれ…身内でのお金の貸し借り

今回、義実家からの借金の依頼に悩むMさんには、いろいろなパターンの声が集まりました。

お金の貸し借りは本当に大嫌いなんですが

自分の親が困ってたら多分援助するだろうし

義親にも貸します。。



実際に貸してます(;´д｀)

本当に嫌なんですけど。

そのかわり、本当はお金の貸し借りはしたくないこと伝えて、いつまでに、どうやって返すかとかそういうことはちゃんと決めてからです(>_<)



返せる補償がないのなら貸さないです！

何の引き落としなのか明確にして頂けるなら、貸します。そうでなければ貸しません。

訳のわからない事で貸すのは嫌なので…。



貸す場合はあげたものだと解釈して、返済についてはあてにしませんが、二度目以降はもし返って来てたら貸しますけど、返済なしの追加であれば貸しません。

基本的に喜んで貸すことはしないけれど、そして返却期限も設けた上で…という前提ですが、1回は貸すことを考える、という声です。



使途が明確で、返済期限もつけるなら貸してもいい、という感じですね。

あげたつもりで貸しますね！

1回目は親族だから目をつぶります。



完済するまでの行動も様子見しますね。

返すのが先なのに今要らんだろ！って物を買ったりするのなら

お金の使い方が下手＝お金の信用性なしとして2回目はなし。



素早く優先して返してくれるようだったら、2回目も貸しちゃうかも。

こんばんは❣️



自分達の生活のが大事なので貸しません…😖



お金は貸すんぢゃなくあげたんだと思え!!と教えられたのでそう思える相手なら貸します❣️

お金の貸し借りについては、「あげるつもりがないなら貸すな」という話を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。もちろん、貸された側は、耳をそろえてきっちり返済するのが当たり前ですが、貸す側の心持ちとして「返却を当てにすると心が壊れる」というのは頭に入れておいた方がいいのかもしれません。



心から「あげてもいい」と思えるくらいの相手なら、確かに「あげるつもりで」貸すこともあるかもしれませんね。

私なら貸さないですね！！

一度貸してしまったら、次も貸して。っていってきそうなので。。



私も一度そのようなことあり、結婚する前なのでいいのですが

親が旦那にお金貸してと何度か言い貸してたそうです。



結婚してからは自分達の生活でいっぱいなので、絶対貸さないでねと旦那にきつく話しました。

それがお金もない貯金もないのに車を買おうとしてる親のこと聞くと、は？となりました。



親は私達に迷惑かけずローン組んで車を買うとなってましたが旦那が勿体無い！と話し全て建て替えました。



建て替えて毎月ちゃんと返してくれればいいのですが、まだ返して貰ってないと聞くと

息子に滞納する？私なら利子とりたいしむしろ返せないなら購入した車もらいたいところです。



もちろん両親とも共働きだし息子たちも自立してます。

お金はたまるはずなのに、貯金出来ないのか不思議だと思うと

他に借金返してるのかな？と思っちゃいいお金に関しては義両親情けなく感じてます。



長くなりましたが、自分達の生活もカツカツなので。と旦那さまに話してお断りすることおすすめします😖

どんな内容であろうと、自分たちの生活のことを考えて「貸さない」という意見です。確かに、一度貸してしまうと「次も」と言われる不安がありますよね。万が一、相手から冷たいと思われようと、はっきり貸さない姿勢をとって一貫するのも大事なことでしょう。



お金に関するやり取りは、貸すにしろ貸さないにしろ、相手との関係について何かと遺恨が生まれやすいもの。できればそうした相談をし合わなくてもいいように、節度をもって暮らしたいですね。

義理弟夫婦の離婚騒動に巻き込まれて困惑…どう対処すべき？

©︎pixta

義理弟夫婦が離婚するそうなんですが私たちまで巻き込まれてしまい困っています。

弟夫婦の離婚理由なんですが妊娠した際アパート代など払っていけないということから義実家に同居、現在5ヶ月の子供がいるんですが弟嫁さんが家のことを何もせず育児もすべて義両親や義理弟に押し付けて遊び歩いているらしく親権をくれれば当分の生活費も渡すし養育費もいらないという形で離婚するようです

私の旦那は長男なんですが結婚する際「私もパパも(義理母も義理父も)同居する気は無いのよ、今は弟くんたちがいるけど近すぎるとどんなに仲良くても関係がこじれちゃったりするからねー、ちょこちょこ遊びに来てよ！」と言われていて現在関係も良好です

しかし弟嫁が「こっちはしたくもない同居をしてやったんだから感謝の言葉ぐらいあってもいいのにお礼すらされない、非常識だ。あんた達の代わりに同居してあげたんだから感謝料ぐらいだしなさいよ それとうちの息子のお下がりであげた服(買ったのは全部義両親です)とかのお金も請求するから諸々でまー、30万ぐらいでいいよ無理なら20万」と言われました。もちろんお金を渡す気はないのですが毎日毎日時間帯も関係なしに電話がかかってきてすごく困ってます

1度着拒しようかと旦那と話し合ったんですがきっと着拒したらアパートに押しかけるようになる、警察に相談しても多分身内関係だから取り合ってもらえないだろうという結果に

義両親、義理弟にはこと事を話してますがどんなに怒られても親権渡せばどんな条件も飲むんでしょ？と聞かないようです

こういった場合どのように対処すればいいのでしょうか

今調停中らしいです

義弟夫婦が離婚調停中であり、投稿者さんはその問題に巻き込まれてしまって困っているとのこと。



義弟夫婦は妊娠により生活費などの支払いが苦しくなり、義実家に同居する形で生活していたようです。しかし、義弟嫁は育児も家事もすべて義両親や義弟に押し付けて遊び歩いているようで、そのことが離婚の理由とのこと。義弟は親権さえわたしてくれれば、どのような条件も飲むという形を取るようです。



投稿者さんの夫は長男であるものの、義両親から同居するつもりは無いからと良好な関係を保っているとのこと。しかし、義弟夫婦の離婚により、義弟嫁から「今まで義両親と同居して面倒をみた感謝の言葉も無いのは非常、感謝料とおさがりであげた服代で30万円欲しい」と毎日電話が掛かって来てひどく困っているようです。



夫と話し合っても、着信拒否すると今よりも話が拗れてしまうことになり兼ねない、警察に相談しても身内のことなので取り合ってもらえないと話は進まず、義両親や義弟に話しても義弟嫁には通じず、解決できなかったようです。



このような場合、どのように対応すべきか悩んでいるようです

弁護士さんを通すべき！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が寄せられました。



まずは、弁護士さんを通すべきだと声をご紹介します。

弁護士さんが入ってるなら

電話を録音したり

ライン（もくるなら）はコピーして

こおいうことが頻繁で困ってるんですけど

って渡してみたらどうですか？



電話をかけてきた日時も細かくメモして

ゆなさん側からは

こんな時間帯にかけてきて非常識ですよ

何度も言ってますがやめてください

それに金銭の要求には応じません



と再三 注意していることが分かるように

言葉にして残しておくといいかと

調停中ということで、弁護士さんに相談すべきとの声が届きました。そのためには、掛かって来た電話を録音したり、メッセージなどが届くなら保存したり、着信があった日時などもメモに書いて保管しておくべきとのこと。



また、投稿者さんが金銭の要求に対して拒否していることも言葉にして残しておく方が良いようです。ぜひ参考にしてみてください。

次に、弁護士さん相談して、義弟嫁の両親にも連絡してもらうべきとの声をご紹介します。

義弟の弁護士に相談しないと、離婚後も同じ状況が続くのでは無いかとの声も届きました。また、その上で義弟嫁の両親と連絡を取るなども提案がありました。



毎日時間問わずに脅しのような電話があるとストレスでしかありませんよね。なるべく早く対処すべきとのことなので、すぐにでも相談してください。

1日も早く解決できますように

身内関係でのトラブルは、警察にも相談しづらく、投稿者さんのように悩んでいる方もおられるかもしれません。



今回のように、離婚調停中とのことであれば、間に入っている弁護士さんに相談するのがベストではないでしょうか？プロに相談することで、解決口がきっと見つかるはずです。



投稿者さんが、一日も早く、この問題から解放されて穏やかな生活を送れることを祈っています。

ありがとうなんて言われる筋合いない

授乳中なのに一言もなく当たり前のように部屋に入ってくるし！｢ありがとう｣って、別にアンタのために生んだわけじゃないし、私の子がたまたまアンタの子だっただけでありがとうなんて言われる筋合いないし！

産後の入院中は何かと忙しいもの。授乳やおむつ替え、吐き戻しの対応などで夜も眠れず体力の回復どころではないような状況の方もいますよね。



そんな精神的にも肉体的にもいっぱいいっぱいな状態で、何の配慮もなく授乳中に部屋に入ってきたり、なぜか「ありがとう」と言ってきたり…。義母からすると、出産を労う気持ちから出てきた言葉なのかもしれませんが、投稿者さんにはそのようには伝わらなかった様子です。

せっかく寝ているのに、起こそうとする義母

里帰り中の実家にも仕方ないから呼んでやりました。

その時は昼間あまり寝れなくてずーっと寝ぐずりしてる状態で、義母と旦那が来た頃にやっと眠れそう…って感じで。

その経緯を説明して、(本当は死ぬほど嫌だけど)仕方なく抱っこさせてあげたら、ほっぺたつつきながら｢◯◯ちゃ～ん、起きて～！目を開けて～、起きて～！｣って（｀Δ´）有り得ない！！！！！！！

起きてるところ見たい気持ちはわかるけど！無理矢理起こすとか意味わからない！！！！！ 出典：

里帰りした投稿者さんの元に夫と義母がやってきて…。やっと眠れそうな赤ちゃんを無理やり起こそうとしたそう。投稿者さんが言うように、起きてるところを見たい気持ちはわかりますが、寝ている状態の赤ちゃんを愛でてほしいものですね。



この投稿には、「ママは妊娠中も産後も体が大変で疲れているのに、夫や義理の両親は赤ちゃんに会いたいってただただハイになってる」という声や、「生んだあとのありがとうは意味不明」という声がありました。



産後の大変な状況では、嬉しい記憶はもちろん残りますが、嫌な記憶ももちろん残ります。自分が産後の友人などのに会うことがあれば、言動には十分注意したいと思わされるエピソードでした。

