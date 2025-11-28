ビール・飲料大手のアサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）に対するサイバー攻撃は、大規模な個人情報の流出へと被害が広がった。

システム障害の復旧に全力を注ぐと同時に、流出した情報の悪用を最小限に抑えねばならない。

アサヒでは、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」の攻撃を受け、９月２９日から大規模なシステム障害が発生した。勝木敦志社長は２７日、障害発生後、初の記者会見を開き、サイバー攻撃の実態や今後の対応策を説明した。

深刻なのは、計約１９１万件の個人情報が流出した恐れがあることが判明したことだ。

会社のお客様相談室に問い合わせた人の氏名や住所、電話番号のほか、従業員や家族、退職者などの情報が含まれるという。

勝木氏は、個人情報が「インターネット上に公開された事実は確認されていない」と話した。

アサヒは、情報流出の問い合わせ窓口を新たに開設し、政府の個人情報保護委員会にも報告したという。政府と連携して情報の不正利用の防止を徹底し、顧客などの相談にも丁寧に乗ってほしい。

サイバー攻撃の手口が極めて巧妙だったことも明らかになった。アサヒのグループ内のネットワーク機器から侵入し、データセンターのパスワードを盗み取った。

その上、管理者の権限を不正に使用して、サーバーへの侵入を繰り返したという。

アサヒは不正アクセスを検知するシステムを導入していたが、ロシア系とされるハッカー集団が防御を破ったとみられている。勝木氏は「攻撃が非常に巧妙で検知できなかった」と述べたが、対策は甘かったと言わざるを得ない。

一方、ハッカー集団が犯行声明を出したのは１０月上旬だ。

復旧の対価としての「身代金」要求について、勝木氏は相手側と接触していないとした上で、「要求があっても恐らく払っていなかった」と述べた。

犯罪集団の脅しに屈しては攻撃が活発化しかねない。毅然（きぜん）とした対応を続けることは当然だ。

アサヒは飲食店やスーパーなど取引先が多い。システム障害が長引き電話などで受注しているが、ビールの出荷は滞って店頭での品薄が続いている。食品などの出荷制限にも追い込まれている。

配送などの正常化は来年２月までかかる見通しだ。アサヒは、ウイルスの感染源の調査を進め、追加の安全対策も講じて、システムの復旧を急いでもらいたい。