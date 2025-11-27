Suica・PASMO、新QRコード決済「teppay」を2026年秋より導入！アプリ内で画面切り替え
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「鉄オタが狂喜乱舞 新QR決済 teppay SUICA pasmoアプリでコード決済 」を公開。JR東日本が発表した、モバイルSuica・モバイルPASMOアプリ内で利用できる新しいQRコード決済サービス「teppay（テッペイ）」について解説した。サービス開始は2026年秋からを予定しているが、既存のSuica残高とは独立したシステムであることが明らかになった。
「teppay」は、モバイルSuicaアプリでは2026年秋、モバイルPASMOアプリでは2027年春からサービスを開始する予定の新しいコード決済サービスである。アプリ内に新設される「teppayボタン」を押すとQRコード決済画面に切り替わり、Smart Code加盟店などで利用可能になるという。
しかし、ネコ山氏は現時点で判明している仕様にいくつかの注意点があると指摘する。最も重要なポイントは、モバイルSuica・PASMOの残高とteppayの残高が完全に独立している点だ。動画内で示された資料では、Suicaとteppayの残高は別々に表示されており、残高の共有や自動チャージはできない。さらに、多くの利用者が期待していたであろう「Suicaの残高からteppayへのチャージ」は不可能であることが、発表会の質疑応答で明言されている。逆の「teppay残高からSuicaへのチャージ」は可能である。
また、teppayへのチャージ方法も限定的で、現時点では「銀行口座・ATM（現金）」または「ビューカード」のみに対応している。他のクレジットカードからのチャージはできないため、利便性の面で課題が残る。個人間での残高送金機能については、teppay残高同士であれば可能だが、SuicaやPASMOといった「交通系IC残高を送る・受け取ることはできません」と明記されており、ここでもシステムが分離されていることがわかる。
ネコ山氏は、現状の仕様では利用者の期待に応えられていない部分が多いとしつつも、サービス開始までにはまだ時間があるため、今後の「神改正」に期待を寄せている。まずは2026年秋のサービス開始時に実施されるであろうキャンペーンに注目したいと締めくくった。
YouTubeの動画内容
