「患者ってもんはな…自分の足で取ってくるもんだぜ」んなわけあるか！ツッコミ殺到!?医療知識ゼロでも笑える医療漫画【作者に訊く】
命を救えなかった天才外科医……その原因は未知の難病でも複雑な手術でもなく「定時上がり」だった――!?
SNS上に「1000本ノック」として日々4コマを発表し人気を集める津夏なつな(@tunatu727)さん。なかでも、天才外科医「黒川」を主人公とした「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」シリーズが笑いを呼んでいる。代表作の紹介とともに、シリーズとして描くようになったきっかけやアイデアの発端について、津夏さんに話を訊いた。
自分が執刀医として手術をするために、美容院感覚で「カットモデル」を探す研修医や、ロープにもたれて眠る昔のロンドンの格安宿のような入院病棟など、医療知識はおろか、キャラクターも病院もぶっ飛んだ展開ばかりのシリーズ作品。津夏なつなさんの描く「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」には、読者から「働き方改革ですね」「ホワイトな巨塔」「こればっかりは残業してくれ」とさまざまなツッコミが寄せられた。
最初のアイデアは「医療知識がまったくない人間がかろうじて知る民間療法や、おまじないレベルの医術で本格漫画を描いたらおもしろいんじゃないかという思いつき」だと語る津夏さん。描きはじめた当初は画力や構成力が足りず、上手く表現できないもどかしさもあったという。
そこから毎日、修行として描き続けた4コマ漫画。1年たって改めて挑戦してみると、驚くほど大きな反響を招くこととなった。津夏さんは当時を振り返り「これに味をしめて、シリーズ化として続けていこうと思いました(笑)」と話してくれた。
「SNSでタイムラインに流れてくる漫画は、パッと一瞬で読める単発の4コマが向いていると思っています」と自らの考えを述べる津夏さん。シリーズものは新規の読者が付きづらいものの、4コマなどの制限のあるものとは違い「続き物作品は描く側としてはとても考えやすくて楽ちんではありますよ(笑)」とも話してくれた。
サクッと読めてニヤリと笑える本作を、ぜひ一度読んでみて！
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
