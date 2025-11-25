簡単でご自愛感あふれるレシピを発信する、料理家の長谷川あかりさん。今回は、X（旧Twitter）で2.5億インプレッションに到達した超大人気レシピ「酒蒸しハンバーグ」を紹介します。タマネギもパン粉もナシ、少ない材料と“手でこねない”斬新なつくり方に驚くかもしれませんが、その革命的なおいしさに「信じてよかった…」の声が続々。一度つくったらハマる衝撃のハンバーグレシピ、ぜひお試しを。

※ この記事は『つくりたくなる日々レシピ』（扶桑社刊）を一部抜粋、再構成のうえ作成しています。

簡単なのに本格的！令和の革命ハンバーグ

忙しい日でも「つくりたい！」と思える材料も工程もシンプルなハンバーグです。ボウルを使わない、手でこねない、パン粉不要、タマネギのみじん切りも、ソースもつけ合わせも不要！

とっても気楽につくれるのに、ふんわり食感で味も本格的。「私ってお料理の天才かも〜！」と思わせてくれるレシピです。

●酒蒸しハンバーグ

【材料（2人分）】

ベーコン 1／2枚

A［牛豚合いびき肉220g 牛乳100ml 片栗粉小さじ1 塩小さじ1／2 砂糖小さじ1／2 ニンニク（すりおろし）小さじ1／4 ナツメグ6ふり］

バター 10g

料理酒 50ml

ミニトマト 14〜20個



【つくり方】

（1） ベーコンは細かく刻んでフライパンに入れ、Aを加える。しっかり粘りが出るまでゴムベラなどでよく練り混ぜて2等分し、楕円形に成形する（やわらかいので、植物油を薄く塗ったラップで肉ダネを包むと成形しやすい）。

（2） フライパンをキッチンペーパーでふき、バターを入れて中火で溶かす。（1）を並べ入れ、3分焼いたら裏返す。

（3） 料理酒を加え、フタをして弱めの中火で5分蒸し焼きにする。ミニトマトを加え、フタをしてさらに5分加熱する（汁気がなくなりそうになったら、水を少量たす）。器に盛り、残った汁をかける。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう