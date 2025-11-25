デートの別れ際に注目！男性が本命女性にだけ見せる“余韻”の残し方
一緒に過ごした時間よりも、別れ際の態度にこそ“本気の気持ち”はにじみ出るもの。楽しかったデートの終わりに、彼がどんな行動や言葉を選ぶかは、本命かどうかを見極める大切なヒントになるのです。そこで今回は、男性が愛する女性にだけ見せる「別れ際の本命サイン」を紹介します。
最後まで名残惜しそうにする
駅まで見送ってくれる、何度も振り返る、別れ際に「またすぐ会おうね」と言ってくる…。そんな名残惜しさが見える場合、あなたへの好意はかなり本気。少しでも長く一緒にいたいという気持ちがあふれています。
帰宅後すぐに連絡がくる
「今日はありがとう」「楽しかったね」と、帰った直後にメッセージが届くのは、あなたのことを大切に思っている証拠。会っていない時間も、あなたとの繋がりを感じていたいという“余韻”を示す愛情表現です。
次の予定の話が出てくる
「また〇〇行こうね」「次は◯日空いてる？」など、別れ際に次のデートを決めようとするのは、あなたとの関係を続けたいという意志の表れ。そのまま自然消滅するつもりがない“本気度の高い態度”です。
別れ際のふるまいは、演技ではごまかせない“本心”が出る場面。本命女性に対して、男性は優しさや誠実さを自然と表現します。デートの終わりにこそ、彼の本心を確かめてみてくださいね。
🌼心から愛されている証拠。男性が「本命女性にしかしない行動」