¡ÚÆÍÁ³¡¢É¿ÊÑ¤¹¤ëÆ±Î½¡Û¤è¤¤¿·¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö±³¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤ä¡Ö²Í¶õ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤ò¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
À¶ÁÝºî¶È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µûÅÄ¤µ¤ó¡£¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄêÃå¤·¤Ê¤¤¿¦¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¿·¿Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ÇµûÅÄ¤µ¤ó¤ò´Ù¤ì¤ë¡È±³¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¡É¤ä¡È²Í¶õ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤ò¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£Ì¡²è²È¡¦µûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó(@33kossan33)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÆÍÁ³¡¢É¿ÊÑ¤¹¤ëÆ±Î½¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÂèÏ»´¶¡×¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¾Ð´é¤ÎÆ±Î½¤Ë´¶¤¸¤¿ºÇ½é¤Î°ãÏÂ´¶
¸½ºß¡¢Ì¡²è¥Ö¥í¥°¡Ö´Å¿É¤á¤â¤ê¤£¤º¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëµûÅÄ¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö·ë¶É¤¢¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¤·¤«¤·¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤äDM¤Ç¡Ø»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡¢°Õ³°¤È¡Ø¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ËÜ¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Çºî¤êÏÃ¤ò¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤ëÆ±Î½¡£¼Â¤Ï¡¢µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î»þÅÀ¤Ç¤«¤¹¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´¶³ÐÅª¤Ê¡ØÂèÏ»´¶¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯Åö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤â¡ØÂè°ì°õ¾Ý¤Ç°ãÏÂ´¶¤¢¤ë¿Í¤Ï¥À¥á¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ÎÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£µûÅÄ¤µ¤ó¤¬°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÊó¹ð¤Ë°¢Á³
µûÅÄ¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÆ±Î½¤Ï¥Ú¥¢¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£É½ÌÌ¾å¤ÏÃçÎÉ¤¯ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢Æ±Î½¤ÏÎ¢¤Ç¡ÖµûÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Î¿¦°÷¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾å»Ê¤Ëµõµ¶¤ÎÊó¹ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ ¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤µûÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Ï¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë°°Õ¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤Í¤¸¶Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ Æ±Î½¤Ë¤ÏÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Î°ìÉô¤òÏÄ¶Ê¤·¡¢¡ÖµûÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡ØÊÒ¿Æ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾å»Ê¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¡£ ¾å»Ê¤Ï¡ÖµûÅÄ¤µ¤ó¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤¬¡¢¿¿°Õ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö·ë¶É¼»ÅÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¤¬¿Í¤ò´Ù¤ì¤ëÍýÍ³¤Ã¤Æ¡¢¼»ÅÊ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó(@33kossan33)