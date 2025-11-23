¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥Ð¡¼¥ó¥º¤Î2È¯¤Ç¡È¹¥Ä´¡É¥Þ¥óC¤ò·âÇË¡ª¡¡¡ÈÍ×ºÉ¡É¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¸ø¼°Àï6Ï¢¾¡
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÔÃæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤¬¶Á¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢³«ËëÄ¾¸å¤Îíµ¤¤«¤é¸«»ö¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÇØÃæ¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡¢13Ê¬¡¢26Ê¬¤È¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É¤ËÆÀÅÀµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âGK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤¦¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤â¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¡¢¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹Å¸³«¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¡¢64Ê¬¤Ë»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬ÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÁÇÁá¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Î68Ê¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÇÈ¾õ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬½³¤ê¹þ¤ß¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë·è¾¡ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£70Ê¬¡¢CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ¥¯¥í¥¹¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥¤¥ó¥¹¤¬È¿±þ¡£Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¤¹¤°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤â¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¼éÈ÷¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡¤ò¡Ö6¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ïº£µ¨4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë 2¡Ý1 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
¡ÚÆÀÅÀ¡Û
1¡Ý0 64Ê¬ ¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
1¡Ý1 68Ê¬ ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
2¡Ý1 70Ê¬ ¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û6Ê¬´Ö¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ð¡¼¥ó¥º¤Î·è¾¡ÃÆ¡ª
¥·¥Æ¥£Áê¼ê¤Ë2ÅÀÌÜ⚽️#¥Ð¡¼¥ó¥º ¤Î¥À¥á²¡¤·¥·¥å¡¼¥È¤ÇºÆ¤Ó¾¡Íø¤ò¶á¤Å¤±¤ë¡ª6Ê¬´Ö¤Ç3¥´¡¼¥ë¤¬Æþ¤ëÍðÂÇÀï¤Ë— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) November 22, 2025
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè12Àá#¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëv #¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C
📺https://t.co/bwfFHIclcT pic.twitter.com/58QYa2GtY1