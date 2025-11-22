É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡Ö¤¢¤ë¡×¤±¤É¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×´ûº§ÃË½÷¤¿¤Á¡ÄÍýÍ³¤Ï¡©¢ª6³ä¤òÀê¤á¤¿¡ÔºÇÂ¿²óÅú¡Õ¤¬À¸¡¹¤·¤«¤Ã¤¿
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÀ¸¡¹¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¾å°Ì8¸Ä¤Ç¤¹¡ª
ÃËÀ¤Ï¡ÖÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡£¤Ç¤â½÷À¤Ï¡Ä
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯3·î17Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´ûº§ÃË½÷¡Ê3000¿Í¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¡¢¤µ¤é¤ËÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤äÉÔËþÂ¡×¡ÖÉÔËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡Ê205¿Í¡Ë¤«¤é¥é¥ó¥À¥àÃê½Ð¤·¤¿100¿Í¡ÊÃËÀ66¿Í¡¦½÷À34¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¯Âå¹½À®¤Ï¡¢20Âå¤¬6¿Í¡¢30Âå¤¬26¿Í¡¢40Âå¤¬40¿Í¡¢50Âå¤¬28¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤â¤Î¤Î¡Ö¤ä¤äÉÔËþÂ¡×¡ÖÉÔËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤¿100¿Í¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢ºÇÂ¿²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡Ê60¿Í¡Ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î6³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òµá¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê38¿Í¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î69.7¡ó¤¬¡ÖÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¤Î38.24¡ó¤¬¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¡ÖÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤â°ìÄê¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔÃÍ¡¦²÷³ÚÅÙ¡¦ËþÂ´ð½à¤¬¡¢ÃË½÷¤Ç¿¿µÕ¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö50Âå¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö°Õ³°¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ä»Ò°é¤ÆÂ´¶È¸å¤ÎºÆÀÜÂ³¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¡ÈÀ¡É¤Î¼ÁÅªÊÑ²½¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¯¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î36¡ó¤Ï¡Ö²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢31¡ó¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£ÃËÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¤ËÁö¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¸¡¹¤·¤¤²óÅú¤âÊ£¿ô¤ß¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÃËÀ¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡¢½÷À¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¡Èµá¤á¤ë¤â¤Î¤Î¼ïÎà¤½¤Î¤â¤Î¤¬°ã¤¦¡É¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤ÊÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±Ä¤ß¤¬¤¢¤ë¡áËþÂ¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤³¤½¤¬¡¢Ìµ¸À¤Îµ÷Î¥¤òÀ¸¤à²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×É×ÉØ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¹Ô°Ù¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡©